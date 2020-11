COVID-19 : Les restaurateurs du N.-B. se préparent pour la période hivernale

La pandémie de la COVID-19 continue d'avoir des répercussions sur les restaurateurs. Les plats à emporter, les livraisons et les réservations sont quelques-unes des options que les restaurants privilégieront cet hiver au Nouveau-Brunswick.

Les restaurateurs, déjà aux prises avec une réduction du nombre de places, de personnel et de clients dans leur établissement en raison de la pandémie, espèrent maintenant pouvoir survivre au ralentissement des mois d’hiver à venir.

Le gérant du restaurant de Moncton Old Triangle Ale House, Todd VanIderstine indique que son établissement du centre-ville dépendra en grande partie de la livraison et des commandes de plats à emporter pour se rendre jusqu’au printemps.

Todd VanIderstine, directeur général du bar Old Triangle. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Nous espérons sincèrement pouvoir survivre jusqu’à l’été prochain , dit-il.

Sans les grands tournois, les événements sportifs et les concerts organisés au Centre Avenir, et sans les gens qui visitent la ville et le retour au travail de moins de personnes au centre-ville, Todd VanIderstine affirme que les pertes seront énormes.

Centre-ville fantôme

Dans le centre-ville de Fredericton, de nombreux restaurateurs espèrent que les gens prendront l’habitude de sortir et de se déplacer à nouveau.

Nous avons juste besoin que plus de gens viennent au centre-ville. Le centre-ville en ce moment, c’est un peu comme une ville fantôme , a déclaré Ken Roberts, propriétaire du restaurant Palate.

Il a ajouté que les restaurants suivent toutes les directives et que les clients doivent avoir confiance qu’ils peuvent entrer pour un repas et être en sécurité.

Les commandes en ligne pour de la nourriture de restauration rapide ont explosé au cours des derniers mois. Photo : iStock

Todd VanIderstine a aussi confirmé qu’il est difficile pour le moment d’attirer les gens au centre-ville de Moncton.

Selon lui, l’éloignement social et les bulles ont définitivement altéré la perception des restaurants comme endroit accueillant et confortable, où il fait bon se retrouver et rencontrer des gens .

M. VanIderstine espère toutefois qu’en mettant l’accent sur les menus à emporter et en créant des produits mieux adaptés aux voyages et aux livraisons, il sera possible de générer des revenus.

Pour l’instant, nous sommes très dépendants de la communauté , affirme ce dernier.

À Fredericton, M. Roberts a déclaré que son restaurant est suivi par un public fidèle et que des soirées thématiques ont été mises en place, ce qui a permis de garder le restaurant occupé.

Selon lui, le plus gros problème actuellement est l’augmentation des coûts des aliments et des salaires.

Malgré un avenir menaçant pour plusieurs restaurateurs, ils demeurent optimistes et réitèrent l’importance du soutien local pour la survie de leur entreprise.