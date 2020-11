Un deuxième résident du CHSLD de New Carlisle succombe à la COVID-19

Un deuxième résident du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de New Carlisle a succombé à une infection au coronavirus samedi, ce qui fait grimper le nombre de décès à 28 en Gaspésie.

La santé publique ajoute par ailleurs 10 nouveaux cas à son bilan, dont le total se situe maintenant à 939 cas.

Les 10 nouveaux cas sont répartis dans les MRCMunicipalité régionale de comté Avignon, de Bonaventure, du Rocher-Percé et de Côte-de-Gaspé.

Nombre de cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 347 (+1)

Bonaventure : 278 (+6)

Rocher-Percé : 157 (+2)

Côte-de-Gaspé : 113 (+1)

Haute-Gaspésie : 17

Îles-de-la-Madeleine : 27 Source: CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

Alors que 709 personnes sont considérées comme guéries, soit 22 de plus que samedi, il reste 202 cas actifs sur le territoire. Treize personnes sont actuellement hospitalisées, soit une de plus que samedi.

Au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle, un autre employé a contracté le coronavirus. Au total, 14 employés et 13 résidents ont été touchés par la COVID-19 dans l'établissement.

Aucun changement n’est survenu dans les autres établissements touchés par des éclosions, soit l’hôpital de Maria, l’hôpital de Gaspé, l’hôpital de Chandler, le Manoir Lady Maria et le Centre d’hébergement Mgr-Ross.

Au Bas-Saint-Laurent, deux nouveaux cas se sont ajoutés en Matanie et un dans Rimouski-Neigette, pour un total de 480 cas.

On compte 965 nouvelles contaminations à la COVID-19 au Québec. Vingt-six décès s'ajoutent aussi au bilan.