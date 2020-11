Lancement devant public du 39e FCIAT

Malgré les nombreuses mesures sanitaires mises en place, le public, limité à 150 personnes au Théâtre du cuivre, a célébré avec enthousiasme le coup de départ de cet événement.

La tenue même du Festival devant public est déjà une belle victoire en pleine pandémie de la Covid-19, souligne le cofondateur Guy Parent.

« On avait trois scénarios: pas de festival, un virtuel ou un devant public, rappelle-t-il. C'est celui qui s'est réalisé. On a vraiment une bonne étoile qui nous suit. On sent que le public était très heureux de pouvoir voyager avec nous grâce au cinéma », a-t-il commenté.

Le Festival du cinéma international de l'Abitibi-Témiscamingue recevra le public au Théâtre du cuivre de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

Les invités spéciaux seront moins nombreux pour ce 39e festival, mais l'équipe du film Le Club Vinland a savouré pleinement ce premier contact avec le public.

« C'était super de pouvoir présenter le film devant du vrai monde, dans une vraie salle, a dit le réalisateur Benoît Pilon. C’est certain qu’avec les mesures imposées, c’est une autre expérience. On est loin les uns des autres, et c’est un peu contraire à un événement festif comme on vit ici généralement. On sentait un peu la tension à la fin. Les gens avaient de venir nous dire qu’ils aimaient ça et on aurait aussi voulu pouvoir se prendre dans les bras. Mais les organisateurs sont courageux d’avoir tenu leur bout pour que l’événement ait lieu. C’est un bel acte de résilience. »

Les applaudissements nourris des spectateurs ont fait chaud au cœur de Sébastien Ricard, qui tient le premier rôle de ce film qui nous replonge dans le Québec des années 40.

« Juste d'entendre les gens rire autour de moi, c'est quelque chose qui me manque, a-t-il lancé. De voir l'accueil des gens même si la salle est au tiers plein, c'est chaleureux et d'autant plus extraordinaire. »

Le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue se poursuit jusqu'à jeudi prochain.