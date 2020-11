Les célébrations du jour des Morts poussées en ligne par la pandémie

Au cours des années précédentes, l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM) de Gatineau installait un autel à la Maison du citoyen qui attirait environ 1000 personnes en l'espace d'une semaine.

Malheureusement, nous ne pourrons pas le faire à cause des restrictions , a confirmé Alicia Mayer, la directrice de l' UNAMUniversité nationale autonome du Mexique -Canada, sur les ondes de la CBC. Et nous comprenons que ces restrictions sont correctes.

Connu sous le nom de Día de Muertos en espagnol, le jour des Morts est généralement célébré les 1er et 2 novembre.

Les visiteurs peuvent normalement placer des objets spéciaux sur l'autel de l' UNAMUniversité nationale autonome du Mexique comme des bougies, des crânes en sucre colorés, des fleurs et un pain traditionnel appelé pan de muerto, a expliqué Mme Mayer.

Les gens célèbrent également la fête en installant des autels dans leurs maisons. Au Mexique, il est courant que les gens visitent les cimetières pour être avec l'âme des morts, prier et offrir des biens.

Le jour des Morts est au cœur de la culture mexicaine, selon la directrice de l' UNAMUniversité nationale autonome du Mexique -Canada.

Nous célébrons leur vie et nous pensons que leur esprit revient et nous donne de la joie dans le monde vivant , a-t-elle précisé.

Un homme porte un masque sanitaire en brûlant de l'encens lors d'une cérémonie du jour des Morts au palais présidentiel de Mexico, le 31 octobre 2020. Photo : Associated Press / Fernando Llano

Confinement sévère au Mexique

Cette année, l' UNAMUniversité nationale autonome du Mexique tente de recréer l'expérience virtuellement avec divers événements dont une visite virtuelle des autels construits à Gatineau en 2018 et 2019.

Mme Mayer a déclaré que l'université accueillera également des conférences sur l'histoire de la fête, qui remonte au 16ème siècle et présente de nombreux éléments catholiques fusionnés avec les traditions autochtones .

Le confinement au Mexique a été sévère, estime-t-elle, alors que ces grandes réunions de famille au cimetière local ont maintenant été suspendues.

Et c'est dommage parce que nous avons ces villes magiques, comme on les appelle au Mexique, avec tant de spiritualité et tous ces éléments vraiment beaux, des bougies et tout au cimetière lui-même , a-t-elle rajouté.

Plus de 90 000 Mexicains sont morts de la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Malgré tout, les célébrations de cette fête traditionnelle se poursuivent, assurent Mme Mayer, alors que bien des gens créent toujours des autels dans leurs maisons.

Avec les informations de CBC