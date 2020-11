L’Halloween, un repère pour les jeunes

En plus d’être une occasion de célébrer et de s’amuser, l’Halloween représente un véritable repère pour les jeunes, selon la directrice clinique du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau, Dre Anne-Marie Bureau.

En entrevue au Téléjournal Ottawa-Gatineau, Dre Bureau a admis que l’édition 2020 aura été bien différente des années précédentes.

Malgré la pandémie, il n’en demeure pas moins que l’Halloween est une fête très importante pour les jeunes. C’est important qu’on retrouve cette fête-là comme un repère pour nos enfants , a-t-elle dit.

On sait qu’avec la pandémie nos petits, mais surtout nos grands, ont perdu des repères et de venir célébrer des choses qu’on célébrait avant même si ce n’est pas comme avant, il me semble que voilà une excellente façon de venir un peu adoucir le confinement de nos enfants , a expliqué Dre Bureau.

La docteure Anne-Marie Bureau (archives). Photo : Patrick Pilon

Il ne faut pas oublier qu’on a de grands enfants, des ados, de jeunes adultes, ils ne vont pas bien actuellement [et] qui sont confinés, qui ne vont plus à l’école. […] On est en besoin de célébrer. Dre Anne-Marie Bureau

La directrice clinique a aussi mentionné la créativité des parents pour faire vivre des moments magiques aux jeunes. Je vois autour de moi énormément de créativité de la part des adultes. […] Ils sont conscients qu’il faut entourer ces beaux enfants-là .

Une Guignolée à réinventer

En vue de sa Guignolée qui se tient habituellement en décembre, la clinique devra réinventer sa campagne de financement.

On va en faire une édition spéciale , a assuré Dre Bureau. C’est sûr qu’il va avoir un volet virtuel .

Je ne peux pas vous dire que je ne suis pas inquiète. C’est une activité de financement qui est majeure pour nous , a indiqué la directrice clinique.

Selon elle, le centre profitera de l’occasion pour se renouveler et revamper son image. L’an dernier, plus de 200 000 dollars avaient été amassés lors de la 11e édition de la Guignolée.

Avec les informations de Daniel Bouchard