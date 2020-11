Échos du Wisconsin rural, à quelques jours de la présidentielle

Presque partout où le regard se pose : des champs, des silos à grains et des bêtes. Et ça recommence à chaque détour. America’s Dairyland, peut-on lire sur les plaques d’immatriculation de l’État.

L’ouest de l’État, avec ses champs légèrement vallonnés et colorés, offre des paysages agricoles d’une beauté renversante.

En 2016, les deux tiers des électeurs ruraux du Wisconsin ont appuyé Donald Trump. Photo : Radio-Canada / Janic Tremblay

Ici, la campagne, c’est aussi un peu Trumpland. En 2016, les deux tiers des électeurs ruraux ont appuyé le président.

Quatre ans plus tard, la ferveur semble encore bien réelle. Les champs sont parsemés de vaches… mais aussi d’affiches électorales favorables à Donald Trump.

Après avoir voté démocrate au cours de sept élections consécutives, les électeurs du badger state ont choisi le républicain Donald Trump en 2016 par une très faible majorité de seulement 23 000 voix.

Cette année, les sondages donnent Joe Biden gagnant, mais absolument rien n’est assuré pour le candidat démocrate. En 2016, tous les sondages prédisaient aussi la victoire d’Hillary Clinton.

Par ailleurs, les lois électorales de l’État pourraient aussi réserver des surprises mardi soir prochain et dans les jours qui vont suivre.

Républicains avant tout

Pascal D’huyvetter est l’un de ces fermiers qui soutiennent l’actuel président. Il explique que son père a quitté la France à la recherche d’une vie meilleure, il y a 50 ans.

Il a choisi les États-Unis parce que c’était le pays des opportunités, du libre marché, de la liberté et des impôts peu élevés. Des valeurs qui étaient chères au père, comme elles le sont maintenant pour le fils.

Les républicains nous garantissent plus de liberté dans nos choix. Ce qu’on fait avec nos fermes et nos bêtes par exemple. Moins de taxes aussi. Les démocrates, eux, veulent partager avec tout le monde. Même ceux qui ne travaillent pas ou qui sont paresseux. Je préfère la philosophie républicaine. Pascal D’huyvetter

Il explique que ses voisins partagent sa vision politique. Les gens qui vivent ici croient aux valeurs conservatrices. Ils vont à l’église le dimanche et ils sont opposés à l’avortement. Ce sont des valeurs très républicaines.

Cela dit, le comportement de Donald Trump ne l’impressionne guère. Pascal D’huyvetter pense qu’il se met souvent dans l’embarras.

Et la guerre commerciale menée contre la Chine a fait très mal à certains producteurs de soja et de maïs qui ont eu de grandes difficultés économiques en raison des mesures de rétorsion de Pékin.

Aussi, les travailleurs mexicains qui affluaient auparavant dans l’État ne viennent plus. C’est un fardeau supplémentaire pour certains fermiers qui ne trouvent plus de main-d'œuvre.

Pour ces raisons, Pascal D’huyvetter croit que la domination de Donald Trump sur le monde agricole du Wisconsin ne sera pas la même cette fois.

Des guerres commerciales qui ont fait mal

Depuis le début de la présidence de Donald Trump, 2350 fermes laitières sont disparues au Wisconsin. Le quart de toutes les fermes laitières de l’État.

Le phénomène n’est pas nouveau. Même si le nombre de bêtes est à peu près le même depuis des années au Wisconsin, il y a de moins en moins de fermes : c’est ce qu’on appelle de la consolidation. C’est aussi du capitalisme 101. Les plus gros ont avalé les plus petits.

Ce qui est particulier ces dernières années, c’est qu’il y a eu deux fois plus de fermetures de fermes qu’il y en a d’habitude pendant une période de quatre ans. Le taux de faillite des fermes est aussi le plus haut au pays, à 14 %.

Darin Von Ruden est le président du syndicat des fermiers du Wisconsin. Photo : Radio-Canada / Janic Tremblay

Pour le président du syndicat des fermiers du Wisconsin, qui regroupe de nombreuses fermes familiales, ce n’est pas un hasard.

C’est directement lié aux récentes années de vaches maigres qui sont venues avec les guerres commerciales. La fermeture des marchés a fait chuter la valeur des grains notamment , explique Darin Von Ruden.

Je connais des fermiers qui ont accumulé deux années de récoltes dans leurs silos. Ils n’étaient pas capables d’écouler leurs stocks et ont dû vendre à perte.

Quand tu crois que ton maïs vaut 200 000 dollars, mais que tu dois le laisser pour 50 000, ça change tout. Tout ça en raison des lubies du président… C’est vraiment décourageant. Darin Von Ruden, président du syndicat des fermiers du Wisconsin

Darin Von Ruden a appelé publiquement ses 2500 membres à ne pas appuyer le président cette fois-ci. Il voit bien toutes les pancartes électorales favorables à Donald Trump éparpillées dans la campagne.

Il pense que le monde rural va encore appuyer le président républicain. Mais selon lui, ce sera moins marqué cette fois. Quelque chose comme 60-40, dit-il.

De nombreuses pancartes électorales favorables à Donald Trump sont visibles dans la campagne du Wisconsin. Photo : Radio-Canada / Janic Tremblay

Des banlieues très républicaines

Les grandes villes comme Madison et Milwaukee vont presque assurément voter très majoritairement pour Joe Biden.

En périphérie de Milwaukee cependant, c’est une autre histoire. Les banlieues se sont rangées derrière Donald Trump en 2016. Cela pourrait être encore le cas cette fois.

C’est ce que prévoit Claude Scher. Le Français d’origine est installé aux États-Unis depuis 25 ans. Il vit dans le comté de Waukesha.

Il décrit une banlieue bucolique avec une multitude de lacs, où vivent des gens plutôt aisés qui apprécient Donald Trump en raison des valeurs qu’il incarne : la religion catholique, le droit de porter des armes, l’opposition à l’avortement.

Une affiche pro-vie dans la campagne du Wisconsin, où les valeurs conservatrices sont dominantes. Photo : Radio-Canada / Janic Tremblay

C’est un milieu très homogène constitué en grande majorité de personnes blanches.

La diversité est sous la moyenne nationale. Les Afro-Américains et les Hispaniques sont sous-représentés ici, affirme Claude Scher. Et je pense que ça crée aussi une disparité sociale parce que les personnes en situation de minorité disent qu’il y a du racisme envers eux.

Selon moi, s’il y avait davantage de diversité, la vie serait différente ici et le vote aussi , ajoute-t-il.

Claude Scher s’attend à ce qu’environ 75 % des électeurs de cette banlieue appuient Donald Trump.

La directrice de campagne du candidat démocrate Tom Palzewicz, qui cherche à se faire élire à la Chambre des représentants dans un district qui correspond à ces banlieues, n’est pas complètement d’accord.

Après des mois de campagne, elle connaît maintenant bien le terrain et dit que ce sera moins élevé.

Chelsea Cross est directrice de campagne du candidat démocrate Tom Palzewicz. Photo : Radio-Canada / Janic Tremblay

Je crois que Trump va arriver en tête dans ce secteur. Mais, il y a beaucoup d’électeurs qui vont voter pour Joe Biden aussi. Je rencontre des gens qui pensent que Trump est fou. Chelsea Cross, directrice de campagne locale pour le camp démocrate

La domination ne sera pas comme celle de 2016. Chaque jour, je rencontre des gens qui ont voté pour lui à la dernière élection et qui ne le referont pas cette fois.

Lors de la dernière élection présidentielle, seulement 23 000 voix avaient fait la différence en faveur de Donald Trump. Si le parti démocrate réussit à faire de modestes gains chez les agriculteurs et les banlieusards, cela pourrait suffire pour Joe Biden.

L’épineuse question des lois électorales du Wisconsin

Mais pour cela, il faudra que chaque vote puisse compter. Et c’est précisément ce qui préoccupe Ryan Weichelt.

Ce professeur à l’Université du Wisconsin, à Eau Claire, est un spécialiste de la géographie politique et électorale. Il affirme que les circonscriptions sont coupées au couteau pour favoriser les républicains.

Aussi, il rappelle que depuis 2014, le Wisconsin dispose d’une loi très stricte sur l’identification des électeurs. Lors du dernier scrutin présidentiel, cela a eu pour effet de décourager de très nombreux électeurs issus des minorités pauvres de voter.

Avant, il suffisait d’apporter une preuve de résidence comme une facture d’électricité. Maintenant il faut une carte d’identification décernée par l’État. Pour la plupart des gens, c’est le permis de conduire. Or, pour les plus pauvres, qui sont souvent issus des minorités visibles, c’est difficile [...] parce qu’ils n’ont pas de voiture.

Il explique, de plus, qu' après l’adoption de la loi, l’État a fermé plusieurs bureaux du département des véhicules motorisés, et de façon disproportionnée dans les circonscriptions où l’on trouve une forte concentration d’électeurs afro-américains .

Il fallait donc qu’ils aillent plus loin pour obtenir leur carte d’identification. Ça complique le vote.

Pensez-y. Vous avez cinq enfants. Allez-vous prendre l’autobus pour vous rendre dans un bureau éloigné et attendre plusieurs heures pour obtenir votre carte d’identification pour voter? Ryan Weichelt, spécialiste de la géographie électorale et professeur à l’Université du Wisconsin

Des tas de gens ont conclu que ça n’en valait pas la peine. J’insiste. En 2016, c’est arrivé beaucoup plus dans les comtés démocrates que républicains.

Cela pourrait en partie expliquer que des dizaines de milliers d’Afro-Américains ne sont pas allés voter en 2016 en comparaison avec 2012.

Selon lui, ce problème risque de se présenter de nouveau cette année, dans une moindre mesure. Mais ce qui l’inquiète encore plus, c’est l’impact de la pandémie et du vote par correspondance.

Au Wisconsin, il n’est pas possible de les compter avant la fermeture des bureaux de scrutin, le soir du 3 novembre.

Il va y avoir un nombre record de votes par correspondance. Je pense qu’il sera impossible de tous les compter le soir de l’élection.

Le professeur Ryan Weichelt est spécialiste de la géographie électorale. Photo : Radio-Canada / Janic Tremblay

En avril, lors de la primaire, nous avons été le premier État à faire l’expérience d’une élection en période de pandémie. Il a fallu une semaine pour compter les votes! Ryan Weichelt, spécialiste de la géographie électorale et professeur à l’Université du Wisconsin

Et ce sera bien pire lors de la présidentielle. À moins d’une victoire très nette le soir même de l’élection, il pourrait s’écouler une semaine avant de connaître les résultats.

Ryan Weichelt redoute ce que certains commentateurs ont appelé le mirage rouge.

On sait déjà que le vote par correspondance est beaucoup plus populaire chez les démocrates et que le vote en personne, le jour de l’élection, est beaucoup plus populaire chez les républicains. Ça va créer des difficultés. Parce que le vote en personne sera divulgué beaucoup plus vite.

On pourrait croire que monsieur Trump est en train de gagner avant d’avoir un portrait plus juste avec le décompte des votes par correspondance qui prendra plus de temps , explique-t-il.

La mobilisation

Certains groupes se mobilisent pour permettre à Joe Biden de remporter le Wisconsin et de façon aussi nette que possible le soir de l’élection.

C’est le cas de Voces de la Frontera. Un groupe qui vise surtout à faire voter la communauté hispanique. Tommy Molina est un des organisateurs.

La dernière fois, je suis certain qu’on a échappé des dizaines de milliers de votes. Ça m’empêche de dormir quand j’y pense. On ne fera pas la même erreur deux fois , promet-il.

Le groupe Voces de la Frontera vise à faire voter la communauté hispanique. Tommy Molina est un des organisateurs. Photo : Radio-Canada / Janic Tremblay

Et son organisation est déjà l'œuvre. On en a fait beaucoup plus en 2020! On va à la rencontre des électeurs. On leur explique la loi en français et en espagnol. On veut s’assurer qu’ils voteront. C’est crucial.

On a perdu par 1 % en 2016! Ce sera encore serré cette fois. On ne peut rien tenir pour acquis. On va continuer de sillonner les quartiers jusqu’à la fin.

Pour Tommy Molina, ce qui est en jeu, c’est notamment une réforme des lois relatives à l’immigration et la régularisation du statut de citoyens hispaniques qui vivent en territoire américain depuis des années et qui craignent d’être déportés.

Mais pour Aliko Songolo, cela va encore plus loin. Le professeur de français à l’Université du Wisconsin, aujourd’hui retraité, soutient que c’est la démocratie américaine qui est en jeu.

C’est l’élection la plus importante depuis 50 ans, de loin. Le président actuel est en train de briser les institutions les plus importantes. Aliko Songolo, professeur de français à l’Université du Wisconsin

On ne reconnaît plus le ministère de la Justice ni celui des Affaires étrangères. Or, ce sont ces structures-là qui maintiennent la démocratie américaine. S’il est élu une deuxième fois, il va tout simplement renforcer tout ce qu'il a fait jusque-là , craint-il.

Aliko Songolo dit qu’il a aussi peur pour la société américaine, plus divisée que jamais depuis le début de la présidence Trump.

Il y a quelques week-ends, nous sommes allés en vacances à un endroit où nous savons qu’il y a beaucoup de partisans du président... On avait peur avant d’y aller. On se demandait si les gens allaient être gentils avec nous , confie-t-il.