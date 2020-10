La disparition d'un Néo-Brunswickois l'année dernière considérée comme suspecte

BradySherman-Tompkins, un résident du comté de Carleton, a été porté disparu le 19 septembre 2019.

Le dernier contact connu de l’homme qui avait alors 25 ans est un appel téléphonique à un membre de sa famille le 2 septembre 2019.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Brady Sherman-Tompkins n'a pas été vu depuis le 29 août 2019. Photo : Gracieuseté - GRC Nouveau-Brunswick

La dernière fois qu’il a été vu remonte au 29 août 2019 à Richmond Settlement. On sait qu’il habitait depuis peu à Moncton.

M. Sherman-Tompkins est très grand : il mesure un peu plus de 2 mètres (6 pieds, 7 pouces) et pesait environ 64 kilos (141 livres) l’année dernière. Il a les yeux bleus, avait les cheveux bruns courts et portait un appareil orthodontique, soit des broches en métal.

Il conduisait en 2019 une Honda Civic blanche de 2010 ou 2012, dont le pare-brise avant était endommagé.

Le groupe des crimes majeurs de la Gendarmerie royale du Canada ( GRCGendarmerie royale du Canada ) au Nouveau-Brunswick est maintenant responsable de l’enquête sur cette affaire non élucidée.

Les informations recueillies par la police depuis le moment de la disparition nous amènent à croire qu’elle est suspecte, et qu’elle pourrait être le résultat d’un acte criminel , explique la sergente Alice Desroches dans le communiqué émis par la GRCGendarmerie royale du Canada , vendredi.

La GRCGendarmerie royale du Canada ne croyait pas que la disparition de BradySherman-Tompkins était suspecte lorsqu'elle s'est saisie de l'affaire l'an passé.

Toute personne ayant des informations sur cette affaire est invitée à communiquer avec les enquêteurs au 1 888 506‑1GRC (1472).

Pour conserver l'anonymat, il faut communiquer avec Échec au crime au 1 800 222-8477, télécharger l'application mobile sécurisée P3 Tips ou visiter www.crimenb.ca  (Nouvelle fenêtre) .