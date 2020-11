Il y a 50 ans était élu Gilles Beaudoin

1er novembre 1970 : Gilles Beaudoin prend les commandes de la Ville de Trois-Rivières.

L’année suivante, le centre commercial Les Rivières ouvre ses portes; puis il convainc Westinghouse d’implanter une deuxième usine en ville, et ce, malgré un contexte économique difficile, créant ainsi 150 emplois.

Gilles Beaudoin croit au développement de sa ville. Il fait construire un garage municipal, annonce la création d’un réseau cyclable et décide de vendre son commerce de meubles pour se consacrer à temps plein à la mairie où il gagnera 19 000 $ par année.

Il compose avec un budget limité. L’étalement urbain fait mal. Des citoyens et des entrepreneurs lorgnent Trois-Rivières-Ouest et Cap-de-la-Madeleine.

On a failli perdre le centre de congrès, le palais de justice, Hydro-Québec. Ça devait s’en aller en banlieue. M. Beaudoin s’est battu pour ça en plus de revitaliser son centre-ville auquel il était très attaché , mentionne l'historien, François Roy.

En 1979, il fait l’achat du théâtre Capitol qu’il rénove et convertit en salle de spectacle. C’est ainsi qu’est née la salle J-Antonio Thompson.

L'historien, François Roy. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

C’est un outil culturel qu’on se donne, on voit que c’était un besoin parce que notre salle rapporte beaucoup de succès. Les gens viennent en grand nombre à tous les spectacles et pourtant, on n'a même pas eu le temps de faire la vraie programmation, celle qu’on voulait , soutenait à l'époque Gilles Beaudoin.

Il est derrière la réfection du port de Trois-Rivières, puis, il a négocié la venu du centre des congrès.

En 1986, quelques temps après le début de son 5e et dernier mandat, il dit lors d’un discours avoir rêvé au Trois-Rivières de l’an 2000; une ville fusionnée de 125 000 habitants, dont le maire élu proviendra d’un autre secteur de la ville.

En 2001, on a créé une nouvelle ville de 124 000 habitants, où les deux candidats principaux étaient le maire de Trois-Rivières-Ouest et le maire de Cap-de-la-Madeleine, souligne l'historien.

Gilles Beaudoin avait vu juste. Aujourd’hui, le foyer de la salle J-Antonio Thompson et un parc industriel portent son nom, en hommage à ses principaux legs.

D'après un reportage de Jonathan Roberge