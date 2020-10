Des citoyens demandent d’enfouir les câbles électriques de l’île d’Orléans

Des dizaines d'arbres ont été abattus à Sainte-Pétronille, ce qui fait en sorte que les câbles et les poteaux électriques sont encore plus visibles.

Selon des citoyens, il serait préférable d’enfouir les câbles. Une décision pratique pour limiter les pannes et pour embellir le paysage, soulignent-ils.

Les pannes d'électricité auxquelles on est sujet très fréquemment seraient beaucoup moindre probablement et le coup d'oeil serait tellement plus beau , croit le citoyen Guy Royer.

Claire Pageau souligne que l’enfouissement des fils est une pratique courante. Et ce n'est pas seulement pour la beauté du village, mais aussi pour la sécurité des citoyens qui habitent dans cette région-là.

D'importants travaux d'assainissement des eaux se préparent et les citoyens ne comprennent pas pourquoi la municipalité n’en profite pas pour enfouir les fils électriques.

Moi, je pense qu'il faut être proactifs et corriger maintenant les horreurs que nous laissent l'abattage des arbres, c'est-à-dire les poteaux de téléphone. Je pense que Félix Leclerc se retournerait dans sa tombe , laisse tomber Andrée Marchand.

Trop tard, selon le maire

Mais le maire de Sainte-Pétronille affirme qu’il est déjà trop tard. Selon lui, la question a été explorée il y a quelques années, et malgré l'aide gouvernementale disponible, le projet aurait été trop coûteux pour les citoyens.

Selon nos estimations, ça aurait créé une augmentation de taxes de 10 % sur 10 ans. Donc le conseil municipal du temps avait décidé de le mettre de côté et de ne pas le réaliser en même temps que le réseau d'égouts , explique le maire Harold Noël.

Les citoyens aimeraient au moins pouvoir se prononcer sur le dossier. Ils estiment que la municipalité a manqué de transparence.

Ça n'a jamais été discuté, le sujet de l'enfouissement des fils n'a jamais été discuté avec les citoyens. On a comme essayé de passer ça sous silence , déplore Maurice Boivin.

De son côté, le maire Harold Noël admet qu’il n’y a pas eu de consultation publique, sans être capable de dire pourquoi. Ça aurait été certainement une bonne idée, mais la décision a quand même été prise là en connaissance de cause.

Les citoyens maintiennent qu'il est encore temps pour la municipalité de revenir sur sa décision. Ils comptent poursuivre leurs pressions pour forcer la municipalité à les écouter.

D’après un reportage de Kassandra Nadeau