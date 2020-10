Les petits monstres prennent leurs précautions pour une Halloween version COVID

Les façons de faire varient. Les familles se tiennent à distance et la distribution de bonbons se fait à l'extérieur des maisons.

Pas de porte-à-porte pour les Cormier-Bélanger

Katherine Cormier et ses enfants Logan et Eliam Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Chez les Cormier-Bélanger, de Bonaventure, l'Halloween est bien différente cette année. Bien entendu, il y a des bonbons au menu, mais pas de porte-à-porte.

On préférait vraiment rester en famille que de prendre le risque de passer aux maisons. Katherine Cormier, mère de deux garçons

On a commencé par un déjeuner d’Halloween avec des crêpes vertes au chocolat, ensuite, une petite chasse aux bonbons et ce soir, on se fait un petit repas d’Halloween avec la thématique doigts de sorcières, araignées, citrouilles, monstres, etc. , illustre Katherine Cormier.

Halloween alternative avec chasse aux bonbons dans la cour arrière Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Son fils Eliam semble convaincu que la fête sera un succès malgré tout.

Moi, j’aime l’Halloween , affirme Katherine Cormier. C’est la fête des enfants. Je me suis dit qu’on pouvait faire quelque chose de spécial et qu’il y avait moyen de garder la magie.

Une tyrolienne pour créer de la magie et des souvenirs

L’Halloween, c’est la cueillette de bonbons, mais aussi la distribution. La COVID-19 aura forcé certains parents à faire preuve de créativité pour offrir des bonbons en toute sécurité.

David Philippe n'a pas ménagé ses efforts pour surprendre les enfants qui viendront chez lui chercher des bonbons et leur fabriquer de beaux souvenirs. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Chez David Philippe, de Maria, les friandises accrochées à un fantôme glissant sur une tyrolienne du haut de son garage permettront une distribution originale et sécuritaire.

Je vais me déguiser et leur parler avec un micro-casque , mentionne-t-il. Sûrement que les enfants vont passer dans moins de maisons que les autres années, mais s’ils peuvent avoir de beaux souvenirs… Ça prend juste une seule maison pour créer un souvenir qui va rester. C'est ça, créer des souvenirs.

Pour éviter les contacts avec les enfants, David Philippe a confié la mission de distribuer les bonbons à ce gentil petit fantôme. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La cueillette, oui, mais seulement chez les amis

Chez les Auger-Cyr, on a prévu une cueillette de bonbons sans contact. Tout a été pensé pour pouvoir célébrer entre amis, tout en respectant les mesures sanitaires.

La cueillette de bonbons est au programme, mais les trois fillettes iront seulement frapper aux portes des amis de la famille.

Des rouleaux aux fruits maison sont attachés à un support à linge pour les amis qui viendront. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

On s’est fait un petit groupe Facebook, entre amis , mentionne la mère, Sarah Auger. Nos enfants ont pas mal tous le même âge. On a un ordre de maisons à parcourir, on va en faire sept ou huit. Puis on s’arrange pour ne pas être trop en contact. Les enfants vont pouvoir se voir à distance et montrer leurs costumes.

D’après le reportage d’Isabelle Larose