Une bonne saison de motoneige en vue dans la région

Tellement, que l’offre ne peut répondre à la demande, explique Jocelyn Dault, propriétaire de Les Sports Dault & Frères. On n’a plus d’inventaire. Ça devient problématique. […] On pourrait faire plus de ventes, mais on n’a pas de produits , lance-t-il.

Le propriétaire indique rencontrer plusieurs nouveaux clients cette année. Le monde regarde beaucoup pour la motoneige et on en sort beaucoup de ce temps-ci .

Ceux qui voudraient s’adonner à cette activité extérieure cet hiver devront faire vite, selon M. Dault, puisque ça devient de plus en plus difficile pour certains modèles, en particulier, des modèles hors-piste .

Présentement, il n’y a pas grand-chose que tu peux voir en inventaire. Je suis sold-out en quatre roues, je suis sold-out en side by side. Jocelyn Dault, propriétaire de Les Sports Dault & Frères

Jocelyn Dault, propriétaire de Les Sports Dault & Frères. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Le co-propriétaire d’Équipement Maniwaki, Dominique Blais est surpris par cet engouement. C’est exceptionnel dans le sens qu’on ne s’attendait pas à ça, personne ne s’attendait à ça à cause de la COVID-19 .

La vente de véhicules récréatifs a explosé cette année, selon lui.

On a commencé à vendre de la motoneige en juin, pratiquement deux à trois motoneiges par semaine à partir de juin. Dominique Blais, co-propriétaire d’Équipement Maniwaki

Dominique Blais, co-propriétaire d’Équipement Maniwaki. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

M. Blais est convaincu qu’il manquera de motoneiges. On a une nouvelle clientèle, justement, des personnes qui allaient dans le sud qui faisaient de la motoneige avant, et ils sont revenus commencer à faire de la motoneige vu qu’ils ne peuvent pas aller dans le sud cet hiver , indique-t-il.

Faire le tour de l’Outaouais pour s’équiper

Michel Martin et Josée Bisson sont partis de Gatineau jusqu’à Maniwaki dans l’espoir de trouver une côte-à-côte.

Sur place, impossible d’en acheter un en inventaire. Il faut commander, et l’attente pourrait dans certains cas durer jusqu’en janvier. C’est exceptionnel, il n’y a rien sur le terrain, il faut commander , lance Mme Bisson.

Les concessionnaires, qu’est-ce qu’ils nous disent, c’est que c’est la folie furieuse. Ils ont de la misère à tenir les machines en stock , ajoute M. Martin.

Des visiteurs attendus

Au Château Logue, on s’attend également à une bonne saison cet hiver. Son directeur général, Marco Ethier, souligne avoir eu une très bonne saison avec le VTTvéhicule tout-terrain . On s’attend à avoir une super bonne saison pour cet hiver , dit-il.

Marco Ethier, directeur général du Château Logue. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Selon lui, la visite des amateurs de motoneiges ou d’autres activités connexes est bénéfique pour l’économie du secteur. C’est bien parce qu’ils font aussi des promenades dans Maniwaki .

Même si la saison s’annonce bonne, la pandémie de COVID-19 pourrait faire bousculer les projections. On reste toujours un peu plus nerveux parce qu’on ne connaît pas beaucoup la pandémie. On a vécu la pandémie depuis le mois de mars. On a eu beaucoup de fermeture d’hôtels, de fermeture de restaurants , se souvient M. Ethier.

Une cinquantaine de cartes de membre déjà vendue

Le président du club de motoneige les Ours Blancs de Maniwaki, Pierre Croteau, croit également que la motoneige sera très populaire cette année.

On faisait juste, cette semaine, comparer nos cartes de membres versus l’an passé aux mêmes dates. Je ne sais pas si c’est le froid qui fait ça, mais on a le double de l’année passée de vendu , s’exclame-t-il.

En octobre, environ une cinquantaine de cartes ont été vendues. Depuis deux ans, plus de 1000 personnes se procurent une carte de membre, et cette année M. Croteau prévoit à dépasser ce nombre.

Pierre Croteau, président du club de motoneige les Ours Blancs de Maniwaki. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Jeunes et moins jeunes démontrent un intérêt pour la motoneige, souligne M. Croteau. Je parlais avec des personnes plus âgées que moi qui disaient : "dans le temps on se faisait brasser, dans le temps on avait froid". Ce n’est plus vrai maintenant , raconte-t-il.

Le président affirme que l’équipement et les vêtements sont plus sophistiqués, rendant la pratique de cette activité plus agréable.

Les doigts croisés pour une saison de motoneige

La mairesse de Maniwaki, Francine Fortin espère que les motoneigistes pourront prendre d’assaut les sentiers de motoneige. Elle rappelle qu’en mars derniers, des sentiers ont dû fermer en raison de la pandémie.

Il y avait trop d’achalandage dans les haltes où est ce qu’on peut se réchauffer, s’arrêter , raconte-t-elle.

Pour la saison 2020-2021, c’est l’inconnu, selon la mairesse. J’espère de tout mon cœur qu’il y aura une saison de motoneige parce que c’est vraiment un apport économique pour la Vallée-de-la-Gatineau et la Ville de Maniwaki assez important , dit-elle.

Cette activité permet chaque année à la Vallée-de-la-Gatineau d’accueillir quelques milliers de visiteurs et représente des apports économiques d’environ sept millions de dollars.

J’aimerais ça avoir une boule de cristal et vous dire qu’on va tous fait de la motoneige et du quad tout l’hiver. Francine Fortin, mairesse de Maniwaki

Il ne faut pas se le cacher, oui, c’est sûr qu’il va y avoir surtout un engouement, peut-être plus que d’habitude par rapport à la motoneige et aussi au quad parce que les gens se sentent un peu isolés , souligne Mme Fortin.

Elle estime que ce sont les directives de la santé publique qui permettront ou non à la saison de motoneige d’avoir lieu dans la Vallée-de-la-Gatineau.

Avec les informations de Jean-François Poudrier