Collecte des encombrants : le nombre de plaintes explose à Sherbrooke

Cette année, la ville a décidé d’abandonner la collecte à date fixe. Lescitoyens doivent maintenant prendre rendez-vous pour qu’un camion vienne récupérer leurs gros rebuts, tels qu’une baignoire, un matelas ou un sofa.

Toutefois, de nombreux citoyens qui n’étaient pas au fait du changement ont tout de même mis leurs rebuts en bordure de route, ce qui a mené à une accumulation de déchets dans les rues de la ville pendant parfois plusieurs semaines.

La situation a notamment donné du fil à retordre certains propriétaires d’immeubles à logements puisque si un locataire décidait de laisser ses gros rebuts sur le trottoir... le propriétaire en devenait théoriquement responsable.

Le Regroupement des propriétaires d’habitations locatives (RPHL) aimerait que la municipalité adopte une formule hybride entre la prise de rendez-vous et une collecte à date fixe, tout particulièrement dans la période des déménagements.

Au premier juillet, il y a une certaine problématique, alors si on laissait tout de même une collecte dans la semaine du premier juillet, ça pourrait être avantageux. Le gros des meubles pourrait être ramassé

Lors du changement de mode de fonctionnement, la Ville avait néanmoins expliqué qu’il était devenu très ardu de trouver un sous-traitant capable de réaliser la collecte dans l’ensemble de la ville en une seule journée. C’est notamment en raison de ce problème que Sherbrooke a opté pour un modèle de cueillette avec rendez-vous.

Le maire Steve Lussier souligne que le programme sera réévalué, lors du dépôt du rapport sur la première année de la collecte sur rendez-vous, en décembre.

Par ailleurs, il estime déjà qu’il faudra adopter des stratégies de communication pour mieux informer les citoyens.

Cependant, Steve Lussier rappelle que cette année va permettre d’avoir des données très précises sur ce qui a été récolté. Comme les citoyens devaient indiquer au moment de la réservation quels objets devaient être récupérés, les données recueillies pourraient ensuite permettre de détourner de l’enfouissement certaines matières.

On parle de plus de 12 500 divans, fauteuils et meubles de toutes sortes qui ont été envoyés directement à l’enfouissement.

Steve Lussier, maire de Sherbrooke