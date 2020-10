Changements à venir à la tête de l'Écart de Rouyn-Noranda

Après 20 ans dans l'organisme, dont plusieurs à titre de directeurs, ils s'en vont pour relever de nouveaux défis.

Parmi leur réalisation, le directeur général cite l'achat de l'immeuble où est situé le centre, la Biennale d'art performatif, le développement de résidences d'artistes et de partenariats avec d'autres institutions québécoises et canadiennes.

Matthieu Dumont dit avoir le sentiment du devoir accomplit en laissant l'institution en plein essor.

Je pense que le centre est dans une excellente position et je crois que c'est le rôle de toute direction de laisser un organisme en bonne position pour les prochaines personnes qui vont prendre la direction. Donc pour nous, c'était important de le faire pendant que tout est sous contrôle, que tout est en ordre , dit-il.

Une période de transition de quelques mois sera nécessaire avant de rendre les clefs.

Plus tard, le duo va se consacrer à d'autres projets qu'il compte développer toujours dans l’univers artistique.