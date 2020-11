Les risques de la rhinoplastie par injection sont trop élevés, selon des médecins

Une femme poursuit un naturopathe de Vancouver pour des dommages qu’elle allègue avoir subis dans la foulée d’une rhinoplastie par injection. Les injections d’agents de comblement dans le nez produisent de petits changements non permanents et peuvent provoquer la cécité ou la nécrose, entre autres risques.

C'était censé être une injection rapide de produit de remplissage dans la base des narines d'Alyssa Nelson pour améliorer l’apparence de son nez.

Au lieu de cela, Mme Nelson affirme dans une poursuite intentée plus tôt cette année qu’elle a ressenti une sensation de claquement et une onde de choc subséquente à travers tout son corps. La tentative d'injection a perforé ses sinus, conduisant à l'injection directe de remplissage dans sa cavité sinusale .

Elle allègue que l'injection de 2019, faite par un naturopathe de Vancouver, a fracturé l'os de sa mâchoire supérieure, causé la mort de certaines de ses dents et entraîné des maux de tête, une vision trouble, un trouble de stress post-traumatique et de l'insomnie, selon une demande déposée devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

La procédure qui aurait causé tant de problèmes est commercialisée sous le nom de rhinoplastie liquide ou de nose job non chirurgicale . Il s'agit d'injecter des produits de comblement dermique - généralement de l'acide hyaluronique - dans le nez pour masquer les bosses, changer la forme des narines, souligner la pointe ou construire le pont.

Les effets ne sont pas permanents, mais plus d'une dizaine de médecins, naturopathes et infirmières proposent la procédure en Colombie-Britannique, la présentant comme une alternative relativement indolore et rapide à la chirurgie.

Des médecins disent toutefois qu'il existe de graves risques - y compris la mort de la peau autour de la zone d'injection ou même la cécité.

Une procédure risquée

Le Dr Andrew Dargie, qui pratique l'esthétique médicale à Vernon et Kelowna et est chef du service de médecine d'urgence à l'hôpital général du sud de l'Okanagan, a déclaré avoir vu une prolifération de personnes annonçant la procédure.

Je remarque qu'apparemment à chaque deux coins de rue, il y a de nouveaux professionnels de la santé qui offrent cela. C'est largement diffusé sur les médias sociaux , a-t-il déclaré à CBC.

Il s'agit d'une zone de traitement à haut risque pour les produits de comblement dermique, où l'injection devrait être réservée aux personnes qui la pratiquent depuis de nombreuses années et qui ont beaucoup d'expérience.

Le Dr Erin Brown, de Vancouver, a déclaré qu'il ne comprenait pas tout à fait pourquoi une personne parfaitement informée choisirait de subir une rhinoplastie liquide, qui peut coûter jusqu'à 1500 $ par séance.

Cette zone au sommet de votre nez et entre vos sourcils est une zone qui est fréquemment injectée avec ces matériaux. Malheureusement, il y a aussi un grand nombre de vaisseaux sanguins qui communiquent avec les vaisseaux sanguins qui pénètrent profondément à l'intérieur de votre tête , a déclaré le Dr Brown, professeur clinique de chirurgie plastique à l'Université de la Colombie-Britannique et examinateur en chef en chirurgie plastique au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

En 2015, une revue de la littérature scientifique avait recensé des dizaines de cas de changements permanents de la vision liés à la procédure dans le monde, dont des personnes désormais totalement aveugles.

Le Dr Brown a déclaré qu'il avait traité des patients avec d'autres effets secondaires malheureux après avoir subi la procédure ailleurs.

Ce n'est certainement pas ce à quoi les gens s'attendent , a-t-il déclaré.

Le naturopathe nie toute responsabilité

Selon la demande de Mme Nelson, sa procédure a été effectuée par le naturopathe Jordan Atkinson, qui travaille au Vanity Lab à Vancouver. Elle accuse M. Atkinson et le salon de négligence, affirmant qu'il n'a pas obtenu son consentement éclairé avant de procéder.

Aucune de ses allégations n'a encore été prouvée devant les tribunaux.

Dans sa réponse à la réclamation de Mme Nelson, M. Atkinson dit qu'il lui a donné des informations adéquates sur les risques encourus et décline toute responsabilité pour toute blessure.

Le Vanity Lab a également nié toute responsabilité dans sa réponse et dit qu'il n'est pas responsable des actions de M. Atkinson parce qu'il est un entrepreneur indépendant.

Ni M. Atkinson ni le Vanity Lab n'ont répondu aux demandes de commentaires de CBC.

Le Dr Dargie se demande si la procédure devrait être réservée aux médecins et aux infirmières travaillant sous leur supervision.

Effectuer une procédure à haut risque sans être en contact avec les personnes appropriées dans un milieu hospitalier, cela semble être des soins inappropriés, à mon avis , a-t-il déclaré.

Tout naturopathe qui pratique une rhinoplastie liquide doit être certifié pour injecter des agents de remplissage, ce qui signifie suivre des cours approuvés par le collège des médecins naturopathes de la Colombie-Britannique, selon le registraire du collège, Howard Greenstein.

Ils doivent également être formés au maintien de la vie et il est recommandé de conserver des trousses de premiers soins d'urgence dans leur clinique.

Les infirmières ne sont autorisées à administrer un produit de comblement cutané que s'il est commandé par le médecin d'un patient, tandis que le collège des médecins et des chirurgiens de la Colombie-Britannique dit que les médecins doivent avoir suivi une formation médicale pertinente pour entreprendre cette procédure.

Avec les informations de Bethany Lindsay