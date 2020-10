COVID-19 : 78 nouveaux cas en Saskatchewan et appel à la prudence pour Halloween

Parmi les nouveaux cas enregistrés, 41 sont à Saskatoon et 18 à Regina. De plus, deux sont dans l'extrême nord-ouest de la province, trois dans le nord-ouest, sept dans le centre-nord, six dans le nord-est et un cas dans le centre-est.

Jusqu’à maintenant, 3144 personnes ont été infectées par le coronavirus en Saskatchewan. De ce nombre, 739 cas sont considérés comme des cas actifs, soit trois de moins que vendredi.

Parmi les personnes qui ont contracté la COVID-19, 2380 se sont rétablies de la maladie à ce jour, soit 81 de plus que lors de la mise à jour de vendredi.

Par ailleurs, 29 personnes sont hospitalisées à travers la province.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, 25 personnes sont mortes des suites de la maladie en Saskatchewan.

La province fait aussi savoir que 364 cas sont liés à un voyage à l’étranger et 1546 autres sont liés à des contacts avec une personne infectée.

Répartition des cas dans la province : Région de Saskatoon : 802 (261)

Région de Regina : 395 (127)

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 500 (38)

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 381 (51)

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 624 (220)

Extrême nord (Zones extrême-nord-ouest, centrale et extrême-nord-est) : 440 (41) Le nombre entre parenthèses représente les cas actifs selon les régions.

Répartition des cas en fonction de l’âge : 19 ans et moins : 623 cas

20 à 39 ans : 1146 cas

40 à 59 ans : 887 cas

60 à 79 ans : 406 cas

80 ans et plus : 82 cas

Le gouvernement provincial spécifie également que les autorités sanitaires ont réalisé 263 053 tests de dépistage de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Avertissement en vue de la fête d’Halloween

Par ailleurs, la province tient à rappeler aux parents et aux jeunes adultes de redoubler de vigilance en vue de la fête d'Halloween samedi.

Elle souligne notamment qu'il faut respecter les mesures de distanciation lors de la cueillette de bonbons et éviter les regroupements et les fêtes. Elle rappelle aux jeunes adultes qu'il faut limiter les rassemblements à la règle en vigueur autorisant un maximum de 15 personnes à l'intérieur.

Il est fortement recommandé si vous allez dans une discothèque ou un bar, de ne visiter qu'un seul endroit et de rester en contact exclusif avec votre groupe. Les tournées des pubs sont fortement déconseillées , précise la province dans sa mise à jour.

Il est aussi recommandé aux bars et aux boîtes de nuit de tenir un registre des noms et des coordonnées de tous les clients, afin de faciliter la recherche de contacts en cas de transmission possible.