Une nouvelle série télé tournée à Calgary met en lumière les afro-canadiens

Une nouvelle série de télévision tournée à Calgary fait figure de première du genre selon son producteur et son réalisateur. La série met en lumière une histoire afro-canadienne produite par une équipe de production presque entièrement noire et des comédiens locaux.

The African Family se concentre sur une jeune afro-canadienne qui recommande son mari pour venir au Canada depuis l’Angola, mais découvre la vérité sur leur mariage.

L’équipe de production, tant devant que derrière la caméra, est quasiment entièrement noire et est allée chercher des talents parmi la communauté africaine de Calgary.

J’ai toujours pensé qu’on avait beaucoup de bons talents à Calgary , explique le producteur du programme Sylvester Ndumbi.

La distribution comprend des acteurs originaires du Nigéria, du Congo et de l’Angola.

Au cours de l’été, j’ai eu la chance de rencontrer le réalisateur local Bukky Abaniwonda et plus on parlait, plus je me disais qu’il était temps que Calgary ait sa première production afro-canadienne , explique Sylvester Ndumbi.

Il ajoute que la série vise à montrer une histoire différente du Canada.

Dans les grosses productions, on ne voit pas la culture africaine, c’est toujours une vision déjà préétablie , affirme le producteur qui souhaite rompre avec cette vision.

Selon lui le défi réside également dans le fait que le projet met en perspective la croyance des cinéastes selon laquelle il faut aller à Toronto ou Vancouver pour mener de tels projets.

Il y a toujours ce stéréotype que Calgary c’est le Stampede et les cowboys, mais il y a une autre facette avec beaucoup d’Africains qui vivent ici et qui ont tout un monde à eux , précise Sylvester Ndumbi.

Le réalisateur du programme Bukky Abaniwonda travaille dans l’industrie audiovisuelle depuis cinq ans. Il a participé à une multitude de projets des courts métrages aux séries internet.

C’est important pour moi parce que je viens du Nigéria et que j’ai dû retourner là-bas parce qu’il n’y avait pas assez d’opportunités ici. Je ne veux plus de ça, le Canada est ma maison maintenant , insiste-t-il.

La production a aussi aidé des entreprises locales en difficulté avec la pandémie de COVID-19, en ayant recours à ces endroits comme lieux de tournage et en investissant dans la communauté.

Selon Sylvester Ndumbi, la production a ainsi investi 200 000 dollars dans l’économie albertaine jusqu’ici et soutenu près de 50 emplois.

Une fois tournée, la série devra encore être proposée à des chaînes de télévision et autres diffuseurs, pour une diffusion éventuelle en septembre.

D'après des informations de Dan McGarvey