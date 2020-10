7000 personnes ont contracté la COVID-19 à Ottawa depuis le début de la pandémie

Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) ne rapporte toutefois aucun décès supplémentaire, affichant un bilan inchangé de 323 morts.

La capitale fédérale dénombre 704 cas actifs de coronavirus. SPOSanté publique Ottawa fait état d’une nouvelle éclosion au foyer de soins longue durée Garden Terrace, portant le total à 60 éclosions en cours.

Au total, 42 personnes sont hospitalisées, dont 4 sont en soins intensifs.

De son côté, la province de l’Ontario recense 1015 nouvelles infections à la COVID-19, soit la deuxième plus forte progression jamais enregistrée par la province. Neuf décès ont également été enregistrés au cours des 24 dernières heures.

Rappelons que le Bureau de santé de l’est de l’Ontario ( BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario ) ne fournit pas de mise à jour les fins de semaine. Vendredi, six nouveaux s’étaient ajoutés. Six cent sept personnes ont contracté la maladie dans l’est ontarien et 19 sont décédées des suites du virus.

Un nouveau décès en Outaouais

Maintenant 43 personnes sont décédées des suites de la COVID-19 en Outaouais, alors que samedi, le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais rapporte un décès supplémentaire.

À cela s’ajoutent également 58 nouvelles infections, portant le nombre total de cas de coronavirus à 2479. L’Outaouais compte 275 cas actifs et 2161 établissements.

Il s’agit de la quatrième journée consécutive où plus de 40 cas de coronavirus sont enregistrés dans la région qui est toujours en zone rouge.

Tout comme sa province voisine, le Québec rapporte plus de 1000 nouveaux cas de coronavirus. Les autorités de santé publique font état de 1064 nouvelles infections et de 15 décès supplémentaires. Au total, 106 016 personnes ont été infectées par le virus et 6246 décès sont survenus.