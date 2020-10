Les chantiers du nouveau grand chef Rémy Vincent

Le nouveau grand chef de la Nation Huronne-Wendat, Rémy Vincent, promet d’ouvrir une nouvelle ère à Wendake. Plus de transparence au sein du conseil, plus de conciliation avec les autres nations, plus de place au privé dans la sphère économique : c’est en misant sur le travail d’équipe que le nouveau chef entend développer sa communauté.

Rémy Vincent l’admet : il ne connaît pas encore les détails de tous les dossiers qu’il aura à traiter dans sa nouvelle fonction.

Celui qui est en politique depuis deux ans compte miser sur le travail d'équipe pour combler les lacunes.

L'hôtel-musée des Premières Nations à Wendake Photo : Hôtel-musée des Premières Nations (Wendake)

On est toujours un peu plus fort quand on consulte les gens qui nous entourent , croit Rémy Vincent. À plusieurs personnes, on sort toujours les meilleures idées.

C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’il entreprendra de réformer la gouvernance de la nation. Deux ans à titre de chef du cercle familial Dumont/Savard/Sioui l’ont convaincu que la consultation devait être remise au coeur de l’administration.

Rémy Vincent Formé en foresterie, Rémy Vincent a longtemps été contremaître dans la communauté d'Obedjiwan, près du réservoir Gouin.

De retour à Wendake pour rejoindre sa conjointe et ses enfants, il a fondé une entreprise de transformation et de mise en valeur des produits forestiers.

Il était encore récemment aviseur technique dans un atelier de mécanique automobile.

Depuis deux ans, Rémy Vincent était un des deux chefs représentant le cercle familial Dumont/Savard/Sioui.

Je n'aimais pas beaucoup la façon de travailler autour de la table , se rappelle le nouvel élu. Ce sont les chefs familiaux qui prennent les décisions et donnent les orientations au grand chef. Il n’y a pas de parti ici, tous les chefs sont indépendants.

Le père de deux grands enfants, soit un garçon de 18 et une fille de 20 ans, compte sur le numérique pour intéresser la jeune population à la vie publique.

Les jeunes s’informent sur les réseaux sociaux et on a un gros travail à faire de ce côté-là. Nos assemblées publiques ne sont pas diffusées, nous ne sommes pas capables de prendre des questions. Rémy Vincent, grand chef de la Nation Huronne-Wendat

Le nouveau grand chef entend y remédier.

Surtout, il compte insuffler un nouvel élan au développement économique de la nation, en misant sur l’entrepreneuriat privé, délaissé au cours des dernières années , selon lui.

Nous sommes une nation de commerce, les Hurons-Wendat, on est près d'un grand centre, on a énormément d'entrepreneurs dans notre communauté. Il faut aider ces gens-là à percer le marché et développer des occasions d'affaires. Rémy Vincent, grand chef de la Nation Huronne-Wendat

Rémy Vincent entend ouvrir un incubateur de projets, sorte de bureau où les entrepreneurs trouveront conseils, contacts et financement.

Une nation troublée

Le double meurtre de deux enfants, survenu au début du mois d'octobre, a bouleversé la communauté de plus de 2000 résidents. Photo : Radio-Canada / Dominic Martel

Le nouveau grand chef prend la tête de sa nation en plein tumulte, toutefois.

La pandémie a privé Wendake de son principal gagne-pain : le tourisme. L’hôtel-musée qui fait sa fierté est fermé jusqu’à nouvel ordre, faute de visiteurs.

Pour le moment, il faut se plier aux directives et protéger la santé de nos membres, croit Rémy Vincent. Mais c’est très difficile. Il faut se renouveler et développer d’autres secteurs de notre économie

Aux difficultés économiques s’ajoutent les tragédies. Le décès de Joyce Echaquan dans un hôpital de Joliette a ébranlé la nation; le double infanticide survenu au coeur même de Wendake l’a meurtrie.

Il faut se relever et continuer, on n’a pas le choix , se souvient le grand chef.

L’église Notre-Dame de Lorette a accueilli un mémorial dès le lendemain du drame, survenu le 11 octobre. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Parmi les dossiers prioritaires qu’il entend traiter, celui du financement du CHSLD en construction et la négociation de traités territoriaux.

À ce sujet, il promet une nouvelle approche, plus conciliatrice.

On a rompu les communications avec plusieurs nations qui nous entourent. Il faut recommencer le dialogue avec ces gens-là : les Premières Nations sont nos alliés et ce sont nos frères. Je veux être clair : il n'est pas question, ici, de céder notre territoire : il s'agit de parler , dit le grand chef Vincent.

Quant aux relations avec le gouvernement, Rémy Vincent entend prendre le temps de connaître ses dossiers avant de formuler des demandes. Il doit rencontrer le ministre des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, aussitôt que les horaires le permettront .

La question du racisme systémique ne fera pas partie de ses priorités, concède celui qui dit n’avoir jamais souffert de racisme au cours de sa vie.

Je pense que les relations s’améliorent , souligne-t-il. Des gens plus âgés m’ont raconté avoir été victime de discrimination, mais moi, personnellement, jamais.

Rémy Vincent devient le 3e grand chef de la Nation Huronne-Wendat en 45 ans. Il succède à Max Gros-Louis, qui a conservé ce titre pendant 33 ans, avant d’être remplacé par Konrad Sioui, en 2008.