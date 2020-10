COVID-19 en Gaspésie : 24 nouveaux cas dont 12 dans Côte-de-Gaspé

Le bilan des cas de COVID-19 ne cesse de s’alourdir en Gaspésie. Le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie recense 24 nouveaux cas. La moitié de ces infections ont été recensées dans la MRC Côte-de-Gaspé.

Le total des cas déclarés de coronavirus en Gaspésie-Les Îles s'élève maintenant à 929 depuis le début de la pandémie.

Vendredi, la santé publique faisait état d'un total 903 cas déclarés. La différence provient de l’ajout de deux cas datant de quelques semaines. Ceux-ci ne sont donc pas considérés comme nouveaux.

Outre les 12 nouvelles personnes touchées par le virus dans la MRCMunicipalité régionale de comté Côte-de-Gaspé, huit nouveaux cas ont été détectés dans Rocher-Percé, trois dans Bonaventure et un dans Avignon.

Un total de 42 résidents ont été touchés par le virus à la résidence privée pour aînés Lady Maria. Photo : Radio-Canada / Pierre Cotton

Un nouveau cas est venu s’ajouter à la suite de l’éclosion à la résidence privée pour aînés Manoir Lady Maria, rapportent les autorités sanitaires. Il s’agit d’un 42e résident atteint. Neuf employés ont reçu un test positif.

Nombre de cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 346 (+1)

Bonaventure : 272 (+3)

Rocher-Percé : 155 (+8)

Côte-de-Gaspé : 112 (+12)

Haute-Gaspésie : 17

Îles-de-la-Madeleine : 27 Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

Les MRCMunicipalité régionale de comté de La Matanie et de La Matapédia n'enregistrent aucun nouveau cas de COVID-19 samedi. Quatre nouvelles infections sont toutefois répertoriées au Bas-Saint-Laurent.

Aucun changement n’est survenu dans les établissements touchés précédemment, soit l’hôpital de Maria, le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle, l’hôpital de Gaspé, l’hôpital de Chandler et le Centre d’hébergement Mgr-Ross.

L’éclosion au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria est maintenant considérée comme terminée.

La santé publique ne compte aucun nouveau décès. Au total, 27 personnes ont péri dans la région à cause de la COVID-19.

Elle rapporte six nouvelles guérisons pour un total de 687, et 215 cas actifs dans la région.

Deux hospitalisations s’ajoutent aux 10 comptabilisées vendredi, pour un total de 12.

En point de presse vendredi, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie a admis que la deuxième vague du virus frappait plus fort que la première, alors que le territoire cumule plus de 500 nouveaux cas de COVID-19 en seulement un mois.

Au Québec, 1064 nouveaux cas et 15 décès supplémentaires liés à la COVID-19 ont été annoncés par la santé publique.