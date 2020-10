Davantage de spectateurs autorisés dans les arénas d’Halifax

Il y aura un peu plus de spectateurs dans les gradins des arénas d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, à partir de dimanche. La capacité d’accueil augmentera à 100 personnes dans sept patinoires de la région.

L’arène Scotia 1 de la place Cole Harbour aura suffisamment de place pour 85 personnes à partir du 1er novembre.

Le hockey est en plein essor , a affirmé Jen Heddon, directrice générale de la place Cole Harbour. Les parents veulent venir. Il y a des frères et des sœurs et des grands-parents, donc cela permettra à quelques personnes de plus de voir les enfants jouer.

La Municipalité d’Halifax a déclaré que les spectateurs devront porter des masques à tout moment et maintenir une distance physique. Une auto-évaluation de la COVID-19 est aussi demandée pour chaque individu souhaitant se présenter sur les lieux.

Aucune nourriture ou boisson ne sera autorisée sur place.

La Municipalité a déclaré que les restrictions pourraient être rétablies si les spectateurs ne suivent pas les directives de santé publique.

Quatre arénas augmenteront à 100 personnes leur capacité d’accueil dès ce dimanche : le Centre BMO, le Forum d’Halifax, la patinoire du Centre St. Margaret's, et le Zatzman Sportsplex. La patinoire Civic d'Halifax, pour sa part, passera à 75 spectateurs.

La patinoire C du Centre RBC augmentera aussi sa capacité à 100 personnes à compter du 15 novembre.

Certaines patinoires de la région n’ont tout simplement pas assez d’espace pour accueillir une augmentation du nombre de spectateurs tout en respectant les directives de distanciation sociale. Elles continueront donc de limiter à 50 le nombre de spectateurs.