Le plus haut taux de criminalité des provinces au Canada en 2019 est en Saskatchewan

Chaque année, Statistique Canada publie les données concernant les crimes signalés aux services de police à travers le pays, qui comprennent un indice de gravité de la criminalité — une mesure qui évalue non seulement le changement de volume d'un crime donné, mais aussi la gravité de ce crime en comparaison avec d'autres.

Selon le dernier rapport, publié jeudi, l'indice de gravité de la criminalité de la Saskatchewan a augmenté de 5 % de 2018 à 2019 et était l'indice le plus élevé de toutes les provinces canadiennes. Seuls les territoires du Nord avaient des indices plus élevés, selon Statistique Canada.

L'augmentation a été attribuée à une augmentation des homicides, des tentatives de meurtre, des infractions violentes liées aux armes à feu et des vols qualifiés, mais a également été affectée par une diminution des introductions par effraction, toujours selon le rapport.

La ville de Saskatoon termine au 5e rang parmi les villes au Canada concernant l'indice de gravité de la criminalité de Statistique Canada. Photo : Radio-Canada / Jennifer Quesnel

Il y a eu 55 homicides en Saskatchewan en 2019, selon Statistique Canada. C'est une augmentation de 21 meurtres par rapport à l'année précédente, le plus important bond au pays. Selon le rapport, le taux d'homicides de la Saskatchewan en 2019 était de 4,68 homicides par tranche de 100 000 habitants, alors que la moyenne nationale se situe à 1,8 % par tranche de 100 000 habitants.

Une partie de cette hausse est attribuée à une augmentation des homicides liés aux gangs dans la province, dont quatre meurtres à Regina et à Saskatoon, note le rapport.

Selon les données, la Saskatchewan avait le taux le plus élevé d'infractions liées à la méthamphétamine par tranche de 100 000 habitants l'an dernier, par rapport au reste des provinces et territoires du Canada. Cependant, le taux d'infractions relié aux opioïdes dans la province était inférieur à la moyenne nationale.

L'indice global de gravité de la criminalité juvénile de la Saskatchewan a diminué de 6 %, mais il était toujours parmi les plus élevés au pays, derrière seulement le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest. L'indice de gravité des crimes violents commis par les jeunes dans la province a cependant augmenté de 4 % et se situe au quatrième rang au Canada.

Un résultat peu enviable pour Regina et Saskatoon

Statistique Canada mesure également les données sur les crimes déclarés par la police dans les régions métropolitaines canadiennes pour les villes d'au moins 100 000 habitants.

Regina et Saskatoon affichent respectivement les troisième et septième taux de criminalité les plus élevés parmi les 35 régions métropolitaines en 2019, selon les données.

En ce qui concerne la gravité des crimes, Regina arrive troisième et Saskatoon cinquième.

Saskatoon et Regina affichent également les troisième et quatrième indices de gravité des crimes violents les plus élevés parmi les régions métropolitaines en 2019, derrière seulement Winnipeg et Thunder Bay, en Ontario.

Elizabeth Popowich, porte-parole du service de police de Regina, dit que le service est conscient que les crimes sont en partie le résultat de problèmes sociaux. Photo : Radio-Canada

Nous examinons un rapport comme celui-ci et nous l'utilisons certainement pour nous informer. Elizabeth Popowich, porte-parole du service de police de Regina.

Mais nous avons toujours dit que l'accent est mis sur nos propres statistiques, mois après mois et année après année. Nous avons nous comparons à nous-mêmes parce que c'est là que nous vivons , ajoute-t-elle.

L'indice de gravité de la criminalité de Regina a augmenté de 1 %, en raison d'un plus grand nombre de tentatives de meurtre et des vols à l'étalage totalisant une valeur de 5000 $ ou moins, a déclaré Statistique Canada. Il y a cependant eu moins d'effractions et de vols de véhicules à moteur, selon le rapport.

Elizabeth Popowich remarque qu'à une certaine époque, Regina était le pire centre du crime au Canada et que les progrès se poursuivront en continuant de s'attaquer aux causes de la criminalité, comme le racisme systémique et la pauvreté.

Du côté de Saskatoon, l'indice de gravité de la criminalité a augmenté de moins de 0,5 %, selon le rapport. L’indice a été affecté par une diminution des fraudes, des violations des administrations judiciaires , des cambriolages et des vols l'étalage totalisant une valeur de 5000 $ ou moins, mais il est également en augmentation à cause de la hausse des homicides et des vols qualifiés.

Selon les données, 16 homicides et 121 vols qualifiés ont été signalés à la police à Saskatoon.

Les résultats du classement ne sont pas là où le chef de police Troy Cooper souhaitait voir Saskatoon. Mais cela montre un certain progrès, a-t-il déclaré par l’entremise d'un porte-parole.

Comparé à d'autres centres au Canada [l'indice de gravité de la criminalité] de Saskatoon est au plus bas depuis que nous avons commencé à mesurer la criminalité de cette façon. Troy Cooper, chef de la police de Saskatoon.

Les données publiées jeudi par Statistique Canada ne calculent que les crimes signalés à la police. Le rapport note par ailleurs que moins d'un tiers des crimes sont signalés à la police.

Les dernières données ne reflètent pas les effets de la pandémie du COVID-19, selon le rapport de Statistique Canada, mais constituent un point de référence clé pour les données de 2020, déclarées par la police, afin d'identifier les changements possibles dans les tendances de la criminalité au Canada à la suite de changements imposés par [les mesures visant à contrôler] la pandémie.

Avec les informations de Nicholas Frey.