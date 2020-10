COVID-19 : Des candidats à la mairie de Regina penchent pour des règles locales

Michael Fougere indiquait vendredi qu’il est important que la population suive les conseils du médecin hygiéniste en chef de la province, le docteur Saqib Shahab. Ce dernier recommande de maintenir la distanciation sociale et de porter un masque lorsque les deux mètres de distance ne peuvent pas être maintenus.

C’est vraiment important que nous redoublions d’efforts pour stopper la propagation de la COVID-19 et dans le même temps, que nous utilisions des restrictions qui suivent le bon sens pour punir le [peu de personnes qui ne suivent pas les règles] , précise-t-il.

Il ajoute qu’il n’entend pas aller au-delà des mesures provinciales. Selon il ne fait, par exemple, aucun sens de fermer des entreprises qui suivent les règles.

Il y a des zones à risque dans la province. C’est important que nous mettions cela en perspective et que nous n'entraînions pas des conséquences handicapantes pour les entreprises, les personnes ou les lieux de culte qui ne sont pas touchés par tout ça , ajoute le maire sortant et candidat aux élections.

Les candidats Jerry Flegel, Sandra Masters et Jim Elliott sont en accord avec certains aspects des déclarations de Michael Fougere.

Jerry Flegel, par exemple, estime qu’il est important de suivre toutes les précautions indiquées par les autorités sanitaires provinciales.

Nous devons sévir un peu plus et faire mieux. Je pense que nous devenons un peu complaisants. On doit se rendre compte qu’on est toujours dans une situation de COVID-19 , soutient le candidat.

Il ajoute que des restrictions spécifiques concernant la capacité d’accueil des établissements pourraient être étudiées, mais il estime qu’il revient à chacun de prendre ses responsabilités.

Selon lui, les restrictions dans les zones sensibles et la fermeture des entreprises qui ne suivent pas les règles font sens. Il dit soutenir toutes les restrictions que les autorités sanitaires et la province mettent en place.

Jim Elliott de son côté estime que l’augmentation du nombre de cas est inquiétante et que la Ville de Regina doit agir rapidement.

Je pense que nous devons éduquer la communauté des entrepreneurs, tout comme les institutions publiques, qu’il est important de porter le masque à l’intérieur. Jim Elliott, candidat pour la mairie de Regina

La seule véritable restriction qu’il aimerait voir imposer est celle du port du masque obligatoire là où se trouvent des personnes vulnérables.

Le candidat à la mairie de Regina estime que des réglementations variables valent mieux qu’une politique globale pour la province.

Pour sa part, Sandra Masters estime que la population a fait du bon travail pour maintenir la distanciation sociale et respecter des bulles de socialisation, mais doit continuer.

Si vous ne vous sentez pas bien, que vous sentez un nez qui coule ou autre, restez chez vous, faites-vous tester, et restez chez vous jusqu’aux résultats et portez un masque. Juste pour faire preuve de respect et de gentillesse les uns envers les autres , ajoute-t-elle.

Elle affirme qu’il est important que l’économie se poursuive durant la pandémie et que des réglementations par région continueront à l’avenir. Elle estime que des règles uniformes sur toute la province porteront atteinte à des endroits qui n’ont pas de cas.

Je n’ai rien contre une approche ciblée afin de maintenir un équilibre entre une économie qui continue et, avant tout, garantir des villes sécuritaires. Sandra Masters, candidate à la mairie de Regina

Elle ajoute toutefois que les familles devraient avoir un plan pour s’isoler si une personne tombe malade.

Des messages changeants

En août, Michael Fougere avait demandé à la province de rendre le port du masque obligatoire à Regina et dans les autres villes.

Le message du maire sortant envers les entreprises a changé depuis le début de la pandémie, lorsque lui et conseil municipal ont déclaré l’état d’urgence local et des restrictions spécifiques à la ville.

À ce moment, la Ville de Regina voulait que tous les magasins au détail non essentiels ferment en raison de la pandémie et que la limite de rassemblement soit fixée à cinq personnes.

La province a toutefois annulé cette décision.

Michael Fougere précise que le discours a changé parce que les règles sanitaires de la santé publique ont changé.