Un nouveau cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue

Depuis le début de la deuxième vague, 60 infections au coronavirus ont été rapportées dans la région, dont une cinquantaine sont déjà rétablis.

La majorité des cas sont de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or. L’Abitibi-Témiscamingue demeure donc en zone jaune, soit en préalerte.

Malgré le peu de cas enregistrés cette semaine, les autorités continuent de rappeler aux gens qu'il faut toujours se conformer aux consignes sanitaires.

C'est le cas d'ailleurs en cette soirée d'Halloween, et la traditionnelle collecte de bonbons qui n'aura pas lieu dans plusieurs municipalités notamment à Ville-Marie, Amos et Rouyn-Noranda.

La mairesse de Rouyn-Noranda Diane Dallaire insiste sur l'importance des mesures d’hygiène et de distanciation sociales.

On va y aller prudence, la priorité c'est la santé de nos citoyens. Oui l'Halloween c'est orange, mais on est une des rares régions encore jaunes et on veut le demeurer. À ce jour, puis je félicite les citoyens de Rouyn-Noranda et de la région, les gens sont très très respectueux des mesures en place alors je leur fais confiance , dit-elle.

À Val-d'Or par contre, il est possible de faire la collecte de bonbons.

La Ville rappelle que la Sûreté du Québec et ses partenaires vont être présents sur le terrain pour des patrouilles de sécurité de 16 h à 20 h.