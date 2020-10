Lucie Dumas, la Néo-Matanaise devenue présidente de la Chambre de commerce

Directrice générale de l’entreprise matanaise Squid Squad, spécialisée dans les effets spéciaux de cinéma, elle occupe aussi le poste de déléguée à l’attractivité pour le Fonds d'innovation et de développement économique local de la Matanie, le FIDEL.

En juillet 2019, le fédéral accordait 100 000 $ à Squid Squad (archives). Photo : Radio-Canada

Originaire de la Mauricie, élevée au bord du fleuve, Lucie Dumas menait tambour battant sa carrière dans le domaine des communications et du marketing à Montréal.

Un jour, j’ai entendu parler du rêve audacieux d’entrepreneurs qui voulaient lancer une entreprise spécialisée dans les effets spéciaux et employer des étudiants en animation 3D du Cégep de Matane , raconte-t-elle. Ça m’a intriguée. Je suis venue les rencontrer et j’ai eu un véritable coup de foudre professionnel.

J’ai fait "wow"! J’ai été frappée de voir comment la communauté d’affaires se tenait ralliée autour d'un objectif commun. Je n'avais jamais vu des gens d'affaires se tenir comme ça entre eux. Lucie Dumas, présidente de la Chambre de commerce de la région de Matane

Le fonds FIDELFonds d’innovation et de développement économique local , créé par des gens d’affaires qui ont investi pour le développement de leur communauté, je n’avais jamais vu ça , ajoute-t-elle.

Lucie Dumas est venue s’installer il y a deux ans dans la région. J’ai pas écouté ma tête, j’ai écouté mon coeur , confie-t-elle. C’est une intuition qui m’a menée ici.

Traverser la crise tout en préparant la reprise

La nouvelle présidente plonge donc dans ses nouvelles fonctions comme la fille qui arrive, qui a perçu des choses avec son regard nouveau, des forces et des points à améliorer.

Matane sort du lot grâce à sa communauté d’affaires mobilisée, selon Mme Dumas. Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Au moment où le milieu des affaires résiste tant bien que mal à la morosité, Lucie Dumas souhaite l’aider à traverser la crise, tout en se concentrant sur la reprise. Elle mise sur les forces de la région, sur cette personnalité particulière qui l’a séduite au point de l’amener à tout quitter pour recommencer ici.

Mais d’abord, elle souhaite consulter les membres pour comprendre quelles sont leurs attentes. Avec la pandémie, les enjeux ne sont plus les mêmes , dit-elle. Je veux m’assurer de connaître la réalité, les embûches.

Elle peut compter sur le directeur de la Chambre de commerce, Frank Chevillard, nouveau dans la région lui aussi.

Je souhaite qu’on puisse se sortir de cette crise-là pas trop affaiblis, avec des apprentissages qui vont nous faire grandir. Lucie Dumas, présidente de la Chambre de commerce de la région de Matane

Dans toute crise, il y a des opportunités si on sait les saisir , estime-t-elle. Elle cite en exemple des entreprises de Matane qui n'avaient pas songé à faire le saut vers le commerce en ligne. La pandémie les a incitées à le faire et ils connaissent du succès , souligne Lucie Dumas.

Elle a vu aussi de grandes transformations et une grande capacité d’adaptation au sein de Squid Squad.

L’entreprise était en plein essor avant que la pandémie ne vienne brouiller les cartes. Nous avions 13 employés , précise-t-elle. Nous avons passé une période de pause forcée puisque les studios de cinéma ont été fermés.

Mais ce qui nous a fait mal, c'est le fait que ne pouvions faire du télétravail. Dans l'industrie, c’était inconcevable de travailler de la maison. Ça ne se faisait pas nulle part. Historiquement, ça ne s’est jamais vu.

Selon elle, le dynamisme du milieu de l'industrie numérique permet aussi à Matane de se démarquer. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Elle explique que les images d’effets spéciaux doivent être gardées secrètes jusqu’à la diffusion du film auquel elles sont destinées et que le fait de travailler à la maison augmente le danger qu’elles fassent l’objet d’une fuite et se retrouvent prématurément sur les réseaux sociaux.

Après quelques semaines d'arrêt, on a recommencé à se parler, la communauté des effets spéciaux, les clients et les fournisseurs. Finalement, on a été capables d’équiper notre personnel pour qu’il puisse travailler de la maison de façon sécuritaire et que ce soit approuvé par les clients. Jamais on n’aurait pensé ça avant , s’étonne-t-elle.

On a travaillé avec PVP Cube Noir de Matane pour installer un système qui permet aux employés de travailler chez eux , ajoute la femme d’affaires.

La personnalité de Matane

En tant que déléguée à l'attractivité au sein du fonds FIDEL, Lucie Dumas a le mandat d’attirer des entreprises et de la main-d’oeuvre.

Il faut que les régions se définissent une personnalité unique pour être attractives pour les entreprises , soutient-elle. Ici, nous avons un parc industriel et un port de mer tout près. Une entreprise qui fabrique des produits aux dimensions hors normes peut les transporter facilement jusqu'au port et les expédier n’importe où. On a deux aéroports, celui de Matane et celui de Mont-Joli, pas très loin.

Selon elle, le dynamisme du milieu de l'industrie numérique permet aussi à Matane de se démarquer.

Une travailleuse du Groupe PVP Photo : Radio-Canada

La femme d’affaires le répète : Matane sort du lot grâce à sa communauté d’affaires mobilisée.

Pour convaincre, la présidente mise également sur un autre point qui l’a séduite : ce qu’elle appelle la douceur de vivre.

La nature n'est jamais bien loin à Matane. Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Les gens sont plus calmes que ceux des grands centres, plus centrés sur les choses importantes, comme la famille, les amis, la nature , constate-t-elle.

Elle a été particulièrement marquée lors d’une réunion avec des gens d'affaires l’hiver dernier. Il était 16 h et il a commencé à tomber une belle grosse neige, raconte-t-elle. Et là, les gens ont dit “ On va aller jouer dehors avec les enfants. On recommencera demain matin.” Wow! C’était une première pour moi!

Voilà pourquoi Lucie Dumas ne retournerait à Montréal pour rien au monde.