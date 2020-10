Les chauffeurs de taxi de Rouyn-Noranda se regroupent pour contrer Uber

Des chauffeurs affiliés à Taxi-Union viennent de se rejoint à la compagnie Co-op Taxi.

La présidente de l'entreprise, Andrée Bruneau, affirme que ce changement vise à contrer l’arrivée d’Uber dans la région.

En faisant une seule et unique compagnie à Rouyn-Noranda, ça évite beaucoup les doubles appels vers les deux compagnies de taxi, ensuite en donnant un meilleur service à la population on va contrer Uber à venir en région, on ne veut pas d’Uber, il n y a pas de place pour Uber en région , dit Andrée Bruneau.

Plus d’une trentaine de taxis seront regroupés au sein d’une même compagnie.

Co-op Taxi qui souhaite faire une meilleure offre de service à sa clientèle compte introduire de nouveaux outils technologiques.

Avec la COVID, ça change beaucoup. Puisqu’on ne peut pas embarquer plus de trois personnes par véhicule, ça en prend plus de taxis à Rouyn-Noranda , dit-t-elle.