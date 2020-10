C’était l’euphorie! , raconte-t-elle. On a fait partie de l'histoire! Roberta Dugas compte parmi la classe politique acadienne qui s’est fortement mobilisée pour convaincre les Québécois de voter pour l’option du non au référendum crucial du lundi suivant.

Toutefois, cette mobilisation ne fait pas l’unanimité chez les Acadiens. Ça a été un moment sombre de l'histoire de la démocratie canadienne , lance le militant politique Jean-Marie Nadeau, qui désapprouve cette intervention dans le processus démocratique québécois.

Politiciens du N.-B. en campagne au Québec

C’est sûr qu’on ne voulait pas que le Québec se sépare , lance Roberta Dugas, 25 ans plus tard. Nos voisins québécois sont précieux pour nous, l’Acadie.

Roberta Dugas a participé à la mobilisation acadienne pour le rassemblement à Montréal. Photo : Radio-Canada

Le rassemblement sur la place du Canada en a été le moment fort de la participation du Nouveau-Brunswick à la campagne québécoise. On avait envoyé 20 autobus , raconte l’ancien ministre provincial des Pêches, Bernard Thériault.

Le référendum québécois, c’était la grande priorité , ajoute l’ancien ministre des Affaires intergouvernementales, Bernard Richard. Avec son collègue Bernard Thériault, ils sont même allés jusqu'à cogner aux portes de résidences de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent pour le camp fédéraliste.

C’était délicat pour des francophones de l’extérieur du Québec de se pointer [...] On n’était pas toujours bien accueillis , explique Bernard Richard.

Un détournement de la démocratie

Tous les Acadiens ne sont pas d’accord avec les agissements des politiciens qui ont tenté d’influencer le vote au Québec.

Ça a été un détournement de la démocratie , lance sans hésiter le militant politique Jean-Marie Nadeau, un mouton noir sur cette question et auteur du livre Québec-Acadie : fini le niaisage!

L'acadien Jean-Marie Nadeau se définit comme «un autonomiste acadien.» Photo : Radio-Canada / Catherine Allard

L’intervention de leaders acadiens dans le processus démocratique québécois le déçoit. Ça a été un geste maladroit et irrespectueux de la part des Acadiens.

Personnellement, je n’aimerais pas que des Québécois viennent nous dire comment vivre au Nouveau-Brunswick. Jean-Marie Nadeau, militant acadien

C’était machiavélique , lance-t-il. C’était prendre tous les moyens pour que le non l’emporte [...] Ça a été un moment sombre de l'histoire de la démocratie canadienne.

C’était le moindre de nos problèmes

Roberta Dugas ne se préoccupe pas de ces questions concernant sa participation à la campagne référendaire québécoise. C’était le moindre de nos problèmes , lance-t-elle de façon décomplexée.

Des Acadiens du camp du non se sont rassemblés dans un auditorium de l'édifice Jeanne-de-Valois à l'Université de Moncton en 1995. Photo : Radio-Canada

Que ce soit concernant le transport avec l'Ouest canadien ou l'avenir des droits linguistique au pays, l'ancienne mairesse estime que l'Acadie était touchée par le choix du Québec, ce qui légitimait la mobilisation. On était là pour se faire entendre, et on s’est fait entendre.

On n’allait pas voter à leur place! On voulait juste leur dire qu’on voulait qu’ils restent. Roberta Dugas, ancienne mairesse de Caraquet

Par ailleurs, selon elle, une majorité d'Acadiens était hostile à la souveraineté du Québec. La Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick s'était aussi prononcée pour le camp du Non à l'époque.

Nous autres on allait là avec l’idée de leur faire comprendre que nous, on voulait qu’il reste dans le Canada et que c’était nos frères québécois.

Un rassemblement controversé

Le rassemblement sur la place du Canada rappelle de bons souvenirs aux Acadiens qui ont vécu ce jour-là un moment historique dans les rues de Montréal. Toutefois, le love-in a aussi été source de controverse au Québec.

Le camp souverainiste critique ces voyages d’avions et d’autobus pour lesquels les passagers ont peu ou pas déboursé. Des Québécois estiment que les dépenses de cet événement déjouaient les lois québécoises qui encadrent les dépenses électorales.

Le rassemblement a été un moment fort de la campagne référendaire québécoise. Photo : Radio-Canada / Archives

C’est une critique que partage Jean-Marie Nadeau. La loi électorale du Québec faisait en sorte que chaque partie devait déclarer ses dépenses. Le camp du Non a outrepassé le règlement.

On n’a pas respecté les règles du jeu. Jean-Marie Nadeau, militant acadien

Qui a payé pour les autobus ?

Justement, 25 ans plus tard, l’origine de l’argent qui a financé le transport des Acadiens à Montréal demeure nébuleuse, selon les deux politiciens.

Ce qu’on cherchait à trouver c’était : qui a payé les autobus? raconte pour sa part Bernard Thériault. Je pense que ça n’a jamais été clarifié [...] Ça a été payé par toute sorte de monde, c’est ça qui a été la question.

Je pense que Irving avait fourni les autobus gratuitement , raconte l’ancien ministre des Pêches.

Bernard Thériault est l'ancien député de Caraquet et a été ministre des Pêches provincial. Photo : Radio-Canada

Je suis sûre que les autobus ici étaient financés par des gens généreux , avance pour sa part Roberta Dugas.

Les deux politiciens ont pourtant participé à la mobilisation pour encourager des Acadiens à embarquer dans ces autobus en direction de Montréal.

Bernard Thériault est tout de même à l’aise avec le rassemblement sur la place du Canada. Ce n’était pas une activité politique comme telle, on s’entend, je suis peut-être biaisé, mais ce n’était pas une campagne du Oui ou du Non. C’était le droit d’aller exprimer une position.

On a le droit de monter à Montréal pour dire au monde qu’on les aime! Bernard Thériault

Si la tendance se maintient.... l'animateur Bernard Derome a annoncé la défaite pour le camp du OUI et la victoire du NON, avec une marge très serrée. Photo : Radio-Canada

51/49

Le soir du 30 octobre à 22 h 20 heure de l’Est, Bernard Derome à l’antenne de Radio-Canada, annonce que si la tendance du vote se maintient l’option du non remporte le référendum.

La victoire fédéraliste est chaudement remportée, 50,58 % pour le non, contre 49,42 % pour le oui. Avec une si faible marge, l’intervention acadienne au Québec aura-t-elle fait la différence?

Jean-Marie Nadeau en est persuadé. C’était déterminant vu la proportion que le non a remportée.

Roberta Dugas partage son avis. Les séparatistes ne seront pas contents, mais je pense qu’on a fait la différence.