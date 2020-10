McKenzie Meadows : le porte-parole des protestataires devra payer les frais du promoteur

Un juge de la Cour supérieure de l'Ontario a ordonné au porte-parole du groupe de protestataires qui s’oppose à la création d’un nouveau développement près de Caledonia, en Ontario, à rembourser les frais judiciaires du promoteur et de la municipalité.

Le juge de la Cour de l’Ontario RJ Harper a ordonné à Skyler Williams, qui représente un groupe de protestataires autochtones, à payer 168000 $ en factures juridiques. Le juge Harper a rendu l'ordonnance dans une décision écrite publiée jeudi.

De plus, il y explique pour quelles raisons il a décidé d'accorder une injonction permanente, ce qui a pour but de chasser les protestataires du lot de terre contesté. Ila rendu cette injonction le 22 octobre.

Le juge Harper a ordonné à M. Williams de payer à Foxgate Development 117 814,18 $ et le comté de Haldimand 50 349 $. Le total des factures juridiques est basé sur les coûts amassés par Foxgate Development et le comté pour demander des injonctions contre le camp de protestataires ainsi que les barrages routiers qu’ils ont installés.

Les années d'abus infligées à la communauté autochtone et la douleur qui en résulte doivent être reconnues par l'ensemble de notre société et sont reconnues par le tribunal. Cependant, cette douleur ne peut pas être utilisée comme un cri de guerre qui servira à conduire à la division, à la haine et à la violence , a écrit le juge Harper.

Skyler Williams et d'autres ont choisi de lancer ce processus d'activités illégales, ils ont essayé de se faire justice avec violence. Il a d’ailleurs affirmé : Je pense qu'il est temps d'occuper la terre ; c’est exactement ce qu’il a fait.

En réaction à cette nouvelle, M. Williams a affirmé que le promoteur et la municipalité devraient chercher à se faire rembourser par les gouvernements fédéral et provincial. Selon lui, les décennies d'inaction dans le règlement des griefs fonciers des Six Nations ont conduit à cette situation.

Ce sont eux qu'ils doivent poursuivre , a déclaré M. Williams.

Vous ne pouvez pas extraire le sang d'une pierre. Je n'ai certainement pas ces dollars. Skyler Williams, porte-parole des protestataires

Caledonia se trouve à environ 20 kilomètres au sud de Hamilton et est voisine de la communauté Haudenosaunee des Six Nations de la rivière Grand, qui est la réserve autochtone la plus populeuse de tout le pays.

Le promoteur immobilier Foxgate Development a acheté le lot de terre de 17 hectares du conseil de bande des Six Nations en mai 2019 pour la somme de 352 000 $. Le projet avait été rejeté par le précédent conseil de bande, en 2013.

Puis, depuis juillet 2020, des protestataires occupent le nouveau développement, affirmant que cette terre leur appartient en vertu de différents traités. La question des terres où McKenzie Meadows est installé fait partie de deux litiges différents qui doivent être présentés devant un juge de la Cour supérieure de l’Ontario prochainement.

Le juge Harper a décidé de viser M. Williams parce que, selon lui, celui-ci est le chef des protestataires. Au cours des procédures judiciaires, M. Williams a nié à plusieurs reprises qu'il était le chef du regroupement. Celui-ci fonctionne en tant que collectif et les décisions sont prises par le biais de réunions, a-t-il déclaré.

le juge Harper a émis une injonction permanente contre les protestataires le 22 octobre. Cette décision a précédé des affrontements entre la police et les protestataires.