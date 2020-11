Service incendie de la Matanie : trois ans pour réfléchir

Ces trois années d’entente permettront aux élus de réfléchir à l’avenir du service.

Dans les faits, l’entente laissera deux ans de réflexion à ceux qui seront élus aux élections municipales de 2021 pour choisir les meilleures options, souligne le préfet de la Matanie, Andrew Turcotte.

Cette année, deux municipalités, Sainte-Paule et Saint-Léandre, ont choisi les services de la Ville de Matane. Ces deux municipalités s’ajoutent à celle de Saint-Ulric qui continuera d’être desservie par Matane.

Le préfet de la Matanie, Andrew Turcotte, ne cache pas qu’une réflexion s’impose sur le dédoublement des services. C’est peut-être une chose qui pourrait être regardée dans les trois prochaines années, justement, avec la Ville de Matane. Présentement, ils n’étaient pas prêts , commente le préfet.

Normalement, dans l’optimisation, le scénario idéal, c’est la fusion des deux services ensemble. C’est ce qui serait le plus simple pour tout le monde. Andrew Turcotte, préfet de la Matanie

La facture ne serait pas plus élevée ni pour la Ville de Matane ni pour les municipalités, croit le préfet. C’est sûr que pour l’instant, il y a toujours l’entraide entre les deux services , ajoute M. Turcotte.

Intervention des pompiers à Matane Photo : Radio-Canada

Projet reporté

La construction d’une nouvelle caserne de pompiers à Saint-Adelme, prévue pour l’an prochain, a par ailleurs été reportée.

La MRCMunicipalité régionale de comté travaillait depuis plus d’un an sur ce projet d’environ 2,5 millions de dollars, qui aurait regroupé les pompiers de Saint-Jean-de-Cherbourg, de Grosses-Roches, de Saint-Adelme et de Sainte-Félicité. La caserne serait aussi devenue le centre des services incendie de la Matanie.

La MRCMunicipalité régionale de comté , indique le préfet, avait obtenu le financement demandé, mais préfère attendre avant d’aller de l’avant.

Andrew Turcotte, maire de Sainte-Félicité et préfet de la MRC de la Matanie Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

La MRCMunicipalité régionale de comté profitera de ce report pour régler des emprunts liés à l’achat de nouveaux camions de pompier. On voulait finir de payer la dette qu’on a actuellement avant de s’embarquer dans un autre projet , commente le préfet. La facture des municipalités devrait être allégée d’ici deux ans.

La réalisation ou non du projet de caserne fera aussi partie de la réflexion sur la réorganisation des services de protection des incendies sur l’ensemble du territoire de la Matanie.

Recrutement des pompiers

L’entente de trois ans devrait aussi aider la MRCMunicipalité régionale de comté à embaucher de nouveaux pompiers volontaires.

L’incertitude qui planait sur la pérennité des services dans certains secteurs a servi au recrutement. Ç’a rassuré notre effectif actuel et ç’a donné le goût aux autres. Là, au moins, ils savent qu’on en a pour trois ans et qu’on travaille pour la prochaine entente , relève le préfet.

Andrew Turcotte rapporte que déjà quatre nouveaux pompiers ont été embauchés au cours des dernières semaines.