COVID-19: 6 nouvelles hospitalisations en Mauricie et au Centre-du-Québec

Les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont connu une augmentation de 70 nouveaux cas vendredi, alors que le nombre de personnes rétablies de la COVID-19 s’élève à 80. Le nombre de cas actifs a donc diminué pour s’établir à 714.

Une augmentation de six hospitalisations a été observée dans la dernière journée, portant le total à 24. Le secteur des soins intensifs demeure quant à lui stable avec quatre personnes hospitalisées et aucun nouveau décès n’est à déplorer dans la région.

Un équilibre fragile , dit le CIUSSS

Le CIUSSS CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec estime que la région se trouve dans une situation stable. Cependant, alors que le nombre de nouveaux cas au Centre-du-Québec est en légère baisse, il y a plutôt une tendance à la hausse en Mauricie.