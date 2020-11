L'Océanic s’adapte tant bien que mal au contexte de la pandémie

Le directeur général et entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski, Serge Beausoleil, reconnaît que les joueurs déploient leur capacité d’adaptation pour ne pas contracter le virus et compromettre leur saison.

Dans l’ensemble, il se dit satisfait de la gestion de la pandémie par la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Les efforts déployés par la Ligue sont très importants , juge-t-il. Des fois, on aimerait que ce soit plus simple, mais on apprécie les efforts de tous.

L’entraîneur reconnaît que les joueurs font leur part pour respecter les mesures d’hygiène, le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains.

C’est un apprentissage, une nouvelle vie pour eux , dit-il. Le coronavirus, c’est un ennemi dur à abattre. Il faut continuer d’unir nos efforts pour passer à travers.

L'entraîneur de l'Océanic, Serge Beausoleil, en est à son 600e match à la barre de l'équipe rimouskoise. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Les joueurs de la Ligue doivent composer avec des annulations de matchs, des retards et divers impondérables, mais selon l’entraîneur, ils doivent garder le moral.

Il ne faut pas se plaindre et apprécier ce qu’on a , considère-t-il. Les gars peuvent venir à l'aréna et s'entraîner. Ce n'est pas tout le monde dans toutes les zones qui peuvent le faire actuellement. Il faut profiter du moment présent.

L’entraîneur leur fait comprendre que le contexte est difficile pour tout le monde. On doit se sentir privilégiés de pouvoir jouer en ce moment , souligne-t-il.

Un match opposant l'Océanic de Rimouski au Drakkar de Baie-Comeau (archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Pour le reste de la saison, Serge Beausoleil demeure optimiste. J’espère que la pandémie va s’essouffler un peu pour avoir un peu plus de latitude , confie-t-il.

On va saisir chaque opportunité de jouer pour faire progresser nos joueurs. On est une école de développement. Les gars sont bien encadrés, mais on souhaite qu’ils puissent jouer le plus souvent possible.

La joute de vendredi soir entre l'Océanic et le Drakkar était le 600e match à la barre de l’équipe rimouskoise pour Serge Beausoleil.

D'après une entrevue réalisée par Philippe Arsenault