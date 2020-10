Ottawa soutient 85 projets de lutte contre le racisme au Canada

La ministre fédérale de la Diversité, l'Inclusion et la Jeunesse, Bardish Chagger, a détaillé, vendredi, certains des projets qui bénéficieront d'un financement de 15 millions de dollars pour la lutte contre le racisme au Canada.

Un des projets est porté par la Ligne d'écoute Nisa, une association de Surrey, près de Vancouver, consacrée au soutien psychologique des femmes musulmanes.

L'association affirme recevoir 500 appels par mois de musulmanes d'Amérique du Nord qui souffrent de dépression, d'anxiété et de conflits au sein de leur famille, dont 10 % seraient liés à l'islamophobie.

Grâce à une aide de 170 000 $ du Programme fédéral d'action et de lutte contre le racisme, la directrice générale de Nisa, Tanweer Ebrahim, prévoit mettre en place un projet destiné aux femmes musulmanes âgées de 14 à 25 ans confrontées à des barrières sociales en raison de leur identité raciale ou religieuse.

Par des séminaires et des ressources en ligne, elle espère ainsi mobiliser ces jeunes femmes, notamment dans les régions où il y a peu de musulmans et où elles se sentent isolées.

Partir de l'expérience vécue

Avec les 15 millions de dollars annoncés, le Programme fédéral d'action et de lutte contre le racisme vise à financer des projets de soutien aux Autochtones, aux personnes racisées et aux minorités religieuses au Canada.

Notre stratégie de lutte contre le racisme a été créée par des Canadiens et pour les Canadiens et Canadiennes , a commenté la ministre de la Diversité et de l'Inclusion lors d'une rencontre virtuelle avec des associations britanno-colombiennes.

La ministre a rencontré des organismes de la Colombie-Britannique par visioconférence. Photo : Zoom / Patrimoine canadien

Notre stratégie inclut les expériences vécues par ces communautés-là. Bardish Chagger, ministre de la Diversité, l'Inclusion et la Jeunesse

Bardish Chagger s'est ensuite entretenue avec des membres du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB).

C'était la première fois qu'on rencontrait la ministre de la Jeunesse , se réjouit la directrice générale du CJFCBConseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique , Sophie Audet. Du fait que c'était en virtuel, ç'a été une courte rencontre de 30 minutes, mais hyper positive. J'ose croire que la visite virtuelle lui permet de rencontrer plus de gens.

Dans la même journée, la ministre devait aussi s'entretenir par visioconférence avec des organismes communautaires de soutien des jeunes, des personnes transgenres et bispirituelles en Colombie-Britannique et participer à une table ronde.