Y aura-t-il une saison touristique hivernale en Gaspésie?

C’était l’heure des bilans pour Tourisme Gaspésie, qui tenait son assemblée générale annuelle cette semaine. L'organisation a fait état d’une fréquentation et des retombées économiques en constante augmentation depuis cinq ans.

La région touristique de la Gaspésie a accueilli en 2019-2020 plus de 785 000 visiteurs, ce qui a généré des retombées économiques de 380 millions de dollars.

La saison hivernale, qui s’annonçait exceptionnelle, s’est toutefois terminée abruptement en raison du confinement. On aurait eu facilement de la neige jusqu’au 10 avril , relève la directrice de Tourisme Gaspésie, Joëlle Ross.

Cette bonne année a permis d’engranger des surplus dont l’organisme aura bien besoin pour passer à travers celle qui vient.

Car malgré les bons résultats de la dernière saison et un été très achalandé, l’ombre de la pandémie plane toujours sur l’industrie.

Joëlle Ross admet que comparativement à d’autres régions du Québec, la Gaspésie a été favorisée au cours de l’été. Tout le Québec semblait avoir déménagé en Gaspésie.

Toutefois, la capacité d’accueil de la saison estivale a ses limites. On ne peut pas être plus plein que plein , commente Mme Ross.

Les chiffres du nombre de nuitées des mois de juillet et août sortiront bientôt, mais la directrice de Tourisme Gaspésie estime qu'ils se compareront à l’an dernier.

Une bonne partie des budgets de promotion de Tourisme Gaspésie provient de ces nuitées.

Elle explique que bon nombre de visiteurs cet été ont dormi dans un camping, chez des amis ou dans leur famille. Ça, ce n’est pas calculé dans nos statistiques et ça ne sauve pas un automne médiocre et un printemps qui a été coupé.

Jusqu’à maintenant, le manque à gagner pour préparer la saison 2021 est d’environ 250 000 $.

L’industrie touristique régionale a donc besoin d’une bonne saison hivernale pour compenser les pertes du printemps et de l’automne.

Pour l’instant, il y a plus de questions que de réponses.

On sait qu’on va avoir de la neige cet hiver. On sait qu’on va avoir une saison hivernale, mais on ne sait pas comment on va la gérer touristiquement parlant.

Joëlle Ross, directrice générale de Tourisme Gaspésie