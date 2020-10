Métaux stratégiques : accueil positif, mais prudent sur la Côte-Nord

C’est 90 millions de dollars qui seront injectés d’abord dans la recherche et le développement de l'industrie des minéraux critiques et stratégiques.

Bien qu’il s’agisse d’une première étape pour stimuler les investissements à long terme dans ce secteur, Lorraine Richard craint que le développement initial se fasse seulement près des grands centres.

J’ai des doutes à ce moment-ci sur les retombées économiques dans les régions telles que la mienne , explique-t-elle. Écoutez, on verra, mais c’est vraiment une vision à long terme. Je ne suis pas contre la vertu, mais je reste quand même sur mon appétit.

Un potentiel immense

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Julien, expliquait lors de l’annonce que cet investissement avait pour but de promouvoir le potentiel du Québec dans l’extraction, la transformation et le recyclage de ces métaux stratégiques.

C’est précisément pendant ces étapes de production qu’Yves Montigny, maire de Baie-Comeau, souhaiterait voir la Côte-Nord jouer un rôle central.

Un port de mer en eau profonde, un lien ferroviaire maritime, des terrains à grands gabarits disponibles, de l’énergie à coût avantageux... On a tout ce qu’il faut sur la Côte-Nord pour se positionner comme une terre exceptionnelle pour attirer des projets industriels dans le domaine des minéraux stratégiques , estime M. Montigny.

Le graphite est notamment utilisé dans la fabrication de briques résistantes à de très fortes températures et dans la fabrication de piles pour voitures électriques. Photo : Radio-Canada / Francis Labbé

Même son de cloche du côté de l’Association minière du Québec (AMQ), qui espère que le plan de valorisation des minéraux critiques et stratégiques permettra de nouveaux projets miniers dans la région.

Vous avez du graphite. Que ce soit le projet de Mason Graphite ou le projet de Focus Graphite à Lac Knife, il y en a un autre à lac Rainy Nord de Metal Australia et il y a aussi un autre au lac Guéret-Sud. Donc vous avez quand même sur votre territoire une occasion de développement au niveau de la filiale du graphite et vous avez aussi des terres rares , fait valoir la présidente-directrice générale de l’ AMQAssociation minière du Québec , Josée Méthot.

D'après les informations de Félix Lebel et de Marie Kirouac