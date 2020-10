Montréal fêtera l’Halloween sans avoir (trop) peur de la COVID

À l'occasion d’un point de presse au cours duquel la région de Montréal a fait état de 250 nouveaux cas confirmés de coronavirus et d'une stabilisation du nombre de personnes hospitalisées, la directrice régionale de santé publique, la Dre Mylène Drouin, a souligné que l’effort collectif a porté fruit et permis de casser la vague .

Du même souffle, elle a admis qu'elle trouve ce plateau inconfortable .

Même si la communauté scientifique ne s’entend pas sur la pertinence d’autoriser la collecte de bonbons d’Halloween, Mme Drouin est restée pragmatique.

C’est sûr que si on regarde le risque de transmission, on arrête toute activité à 100 %. Nous, on regarde aussi cela dans une perspective de mitigation des impacts collatéraux.

La Dre Mylène Drouin