Les noms de Joe Biden et Donald Trump sont pratiquement absents. La raison est fort simple : le sort du scrutin présidentiel fait peu de doute dans la capitale. Le District de Columbia, territoire qui abrite Washington, a voté pour tous les candidats démocrates à la présidence sans exception depuis 1964, même lors d’immenses vagues républicaines.

Ici, à DC, on se trouve parmi des gens assez libéraux qui partagent les mêmes valeurs , explique Luis Madrid, en référence notamment aux positions de nombreux électeurs de la capitale sur des enjeux comme l'union entre conjoints de même sexe et l’accès à l’avortement.

Luis Madrid, électeur de Washington, affirme avoir eu de la difficulté à se reconnaître dans les États-Unis de Donald Trump Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Or il affirme que depuis près de quatre ans, il a de la difficulté à reconnaître son pays sous la gouverne de Donald Trump.

On a l’impression que les autres pays du monde, en tous cas du monde occidental, sont en train d’avancer, alors que nous, on est en train d’aller en arrière. Luis Madrid, électeur de Washington, DC.

Un sentiment partagé par Lisa Herrick, fondatrice d’un groupe d'habitants de Washington qui tente d’influencer le résultat d’élections dans des États-clés comme l’Iowa et la Caroline du Nord, en amassant des fonds et en contactant des électeurs.

À Washington, les affiches de la campagne Biden sont très visibles. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Ils ne reconnaissent pas les droits liés au vote. Je ne me sens pas représentée par mon gouvernement en ce moment , dit-elle.

Ils veulent gérer nos esprits, nos pensées

À 1000 kilomètres de Washington, au Tennessee, l’humeur est bien différente.

Bien que les centres urbains que sont Nashville et Memphis soient bleus, le reste de l’État est solidement tapissé de rouge. En 2016, le candidat républicain y a reçu 60 % des voix.

Le Tennessee, ce sera Trump, un point c’est tout , lance Allan, qui habite dans la région de Nashville, en évoquant les résultats du 3 novembre.

Donald Trump a remporté le Tennessee avec 60 % des voix en 2016. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Allan et son ami Jerry, deux Américains qui ont longtemps vécu en France, vont voter pour Donald Trump. Parmi les raisons qui expliquent leur choix, il y a l’économie, leurs croyances religieuses, mais aussi le fait qu’il leur est impossible de se reconnaître dans le Parti démocrate.

Quand j’étais jeune, j’aurais pu voter démocrate. À l’époque, c’était de la politique, maintenant, c’est de la philosophie , lance Jerry, qui reproche aux démocrates de vouloir dicter comment nous devons penser à certaines choses , notamment sur des enjeux moraux.

J’y étais pendant les divisions de la guerre du Vietnam. Je dirais que la division qui existe dans notre pays en ce moment est pire qu’à l’époque du Vietnam. Il y a des fissures dans la façade de la société. Allan, un électeur du Tennessee

Pour Allan et Jerry, le pays n'a jamais été aussi divisé. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Divisions et tensions

Pour prendre la mesure de la polarisation de la société américaine, la firme Pew Research a demandé aux électeurs si l’identité du vainqueur d’une élection présidentielle était vraiment importante .

Il y a 20 ans, en 2000, seuls la moitié des Américains disaient s’en soucier, 44 % d'entre eux affirmaient même que les choses seraient plus ou moins les mêmes, peu importe qui était élu .

Aujourd’hui, le portrait a complètement changé. Plus de 80 % des répondants accordent une grande importance au gagnant de l’élection, contre seulement 16 % qui jugent que c’est du pareil au même.

Dans cet environnement polarisé, les sympathisants des deux camps appréhendent avec inquiétude la réaction des partisans adverses en cas de défaite de leur candidat.

Des commerces de Washington ont été placardés en vue des élections. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Un sentiment visible dans les rues de Washington, où les commerçants ont commencé il y a quelques jours à barricader les vitrines de leurs établissements, par crainte de débordements.

Trump a déjà dit que s’il perd les élections, ce sera parce qu’on aura triché. C’est dangereux comme déclaration. Il dit déjà qu’il ne va pas accepter les résultats. J’imagine que ses partisans non plus ne vont pas accepter , craint l'électeur de Washington Luis Madrid.

Au Tennessee, Allan et Jerry craignent plutôt la réaction de militants de gauche en cas de réélection du président.

Compte tenu de ce qu’on a vu cet été, je m’attends à ce qu’il y ait des incendies et des problèmes de gens d’Antifa et autres , lance Allan, évoquant certaines scènes de violences liées à des manifestations contre les injustices raciales qui se sont déroulées dans plusieurs villes du pays ces derniers mois.

C’est de ce pays de plus en plus tendu qu’héritera le vainqueur de l’élection. Joe Biden a d’ailleurs fait de l’unité un thème central de sa campagne.

Mais Luis Madrid, qui votera pourtant pour l'ancien vice-président, pense que la tâche s’annonce ardue.