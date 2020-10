Une nouvelle cour d'école pour aider à dynamiser la communauté de Marsoui

Dans la nouvelle cour d'école de Marsoui, il y aura bien plus que de nouveaux modules de jeu... Il y aura aussi trois zones dédiées à l’enseignement extérieur, des bacs à légumes, des arbres fruitiers, des sentiers pédestres, de raquettes et de ski de fond.

Le projet prévoit trois classes extérieures qui auront pour objectif de se rapprocher de la nature. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

L’objectif est d'inclure la nature à l’enseignement académique, explique la directrice de l'école, Isabelle Gagné.

Ça nous permet d’avoir des contextes authentiques quand on est à l’extérieur pour l’apprentissage des enfants. Isabelle Gagné, directrice de l'école Notre-Dame-des-Neiges de Marsoui

La directrice précise que les activités offertes par les entreprises ou organismes de la région seront intégrées à la formation, si c'est possible.

Attirer de nouvelles familles

Le but est de se démarquer des autres écoles pour attirer de nouvelles familles dans la communauté, parce qu'à Marsoui, il n'y a que 30 élèves.

À Marsoui, on souhaite revitaliser une cour d'école pour dynamiser l'ensemble de la communauté. Photo : Radio-Canada

Ce projet évalué à 150 000 $ mobilise les membres du Comité de développement, dont Marlène Sohier. Pour elle, une école en santé freinera l'exode de la population.

Ça fait des années qu’on a la crainte que l’école ferme. Donc, un projet comme ça, ça assure peut-être même une pérennité à notre école. Marlène Sohier, membre du Comité de développement de Marsoui

La directrice espère que les travaux auront lieu l'été prochain. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La directrice est heureuse de constater autant d’enthousiasme autour du projet scolaire.

Déjà, les résultats se font sentir. Elle affirme que de nouveaux élèves se sont inscrits récemment et les travaux n’ont même pas commencé.

On a huit élèves de plus cette année dans notre école : c’est beaucoup pour une petite école. Donc c’est très, très stimulant de voir que les gens sont prêts à embarquer avec nous. Ça nous donne envie de pousser ça encore plus loin.

Si tout va bien, les élèves auront leur nouvelle cour d'école pour septembre prochain.