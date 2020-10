5 astuces pour cuisiner en solo

Trouver la motivation de cuisiner quand on habite seul, c’est tout un défi. Toutes les tâches nous reviennent: l’épicerie, ranger les achats, cuisiner tous les repas, laver la vaisselle! On peut vite se sentir découragé et succomber à la tentation de se tourner vers un plat surgelé tristounet, ou un énième bol de céréales. Voici nos astuces pour vous redonner l’envie de cuisiner en solo: