Cuisiner l’érable

Vous aimez tellement le sirop d’érable que vous avez envie d’en manger matin, midi et soir? Eh bien c’est exactement ce que je vous propose… ou presque! Voici mes meilleures recettes pour l’intégrer du déjeuner au souper, mais idéalement pas toutes la même journée! ;)

Que vous soyez du type crêpe (Nouvelle fenêtre) ou pain doré (Nouvelle fenêtre) , un filet de sirop d’érable rend votre festin du matin encore plus divin.

Si vous êtes plutôt du genre à déjeuner sur le pouce, essayez mon granola à l’érable (Nouvelle fenêtre) . Sur un yogourt garni de fruits, c’est tellement bon que sauter le petit-déjeuner ne sera plus une option.

Côté salé, au-delà du jambon et des fèves au lard, le sirop d’érable vient également égayer les plats végé. Essayez mon tofu caramélisé (Nouvelle fenêtre) , vous tomberez sous le charme de son goût sucré et un tout petit peu relevé.

Et si vous n’avez pas encore essayé l’érable dans une vinaigrette, vos salades manquent quelque chose. Rattrapez le temps perdu avec cette vinaigrette crémeuse (Nouvelle fenêtre) à seulement quatre ingrédients!

Côté desserts, l’érable ajoute ce petit je ne sais quoi qui rend la croustade aux pommes (Nouvelle fenêtre) si irrésistible.

Ce n’est pas pour rien que l’érable est notre emblème national, notre fierté. Et ce n’est pas juste ici qu’on l’apprécie. Notre sirop est reconnu pour sa qualité et son goût incomparable à travers le monde. Alors, profitons de notre or liquide à longueur d’année, pas juste pendant le temps des sucres!

Par Geneviève O’Gleman Dt.P. Nutritionniste – Savourer.ca  (Nouvelle fenêtre) – tous droits réservés