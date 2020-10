Cuisiner lorsqu’on n’aime pas cuisiner - 10 recettes pour vous dépanner

Pour simplifier votre quotidien et vous aider à faire des économies, on a regroupé ici quelques-unes de nos recettes les plus faciles à réussir. Il ne reste plus qu’à vous lancer, un petit pas à la fois. Vous verrez, vous serez tellement fier du résultat!

1- Macaroni au fromage

Qui peut résister à un bon macaroni au fromage  (Nouvelle fenêtre) ultra crémeux? Le réconfort ultime prêt en moins de 30 minutes. Et avec du saumon en conserve, vous verrez, c’est super bon.

2- Trempette-repas vide-frigo

Voici une recette super simple à cuisiner et tellement colorée! Préparez cette trempette-repas  (Nouvelle fenêtre) avec les légumes que vous avez dans le frigo, tout y passe! À décliner en version végé, avec de la viande ou du poisson, selon vos envies et ce que vous avez sous la main. Un plat gourmand et antigaspillage qui donnera des airs de fête à vos soirées!

3- Poulet au miel et citron

Notre recette de poulet au miel et citron  (Nouvelle fenêtre) , avec seulement 5 ingrédients, se fait en un rien de temps. Accompagné d’un riz et d’un légume, c’est un super dépanneur! Et la bonne nouvelle, c’est que vous avez probablement déjà tout ce qu’il faut à la maison pour le préparer.

4- Gnocchis aux tomates et à la saucisse italienne

Voyagez en Italie avec ce plat coloré de gnocchis  (Nouvelle fenêtre) express. Une recette de type one pot qui ne salit qu’un seul poêlon, idéal pour un congé de vaisselle! Choisissez des tomates fraîches du Québec et des saucisses italiennes de qualité pour encore plus de saveur.

5- Saumon à l’orange

Voilà un plat digne des bistros les plus branchés… la facture salée en moins! Notre saumon à l’orange  (Nouvelle fenêtre) ne nécessite que 4 ingrédients et se cuit en 10 minutes top chrono! Notre secret pour une cuisson rapide et tendre du poisson: la cuisson au four à broil.

6- Quesadillas vide-frigo

Voilà un repas festif et pas compliqué, à déposer sur une planche au centre de la table pour mieux le partager. Assemblez ces quesadillas végé  (Nouvelle fenêtre) avec les légumes que vous avez sous la main, ajoutez-y des haricots en conserve, ou encore un restant de viande, et le tour est joué!

7- Poulet tandoori

En manque d’inspiration? Essayez ces pilons de poulet tandoori  (Nouvelle fenêtre) tellement riches en saveur. Un incontournable pour simplifier vos soirées. On pari que vous vous en lécherez les doigts!

8- Chili rapide

Connaissez-vous la PVT? C’est une protéine végétale super pratique à avoir au garde-manger et très facile à cuisiner. Puisqu’elle a un goût neutre, il suffit de lui donner un maximum de saveur, comme dans notre chili rapide  (Nouvelle fenêtre) . La PVT sera assurément votre nouvelle alliée pour une cuisine végé pas compliquée. Vous pouvez aussi la remplacer par du bœuf haché.

9- Soupe aux lentilles à la marocaine à la mijoteuse

Elle travaille pour nous, cuisine à notre place et embaume délicieusement la maison. Si vous n’aimez pas cuisiner, faites de la mijoteuse votre meilleure amie! Sans oublier que cette soupe  (Nouvelle fenêtre) réconfortante aux parfums exotiques vous fera gagner un congé de popote grâce au surplus.

10- Riz frit antigaspillage

En version végé ou avec de la viande, ce riz frit  (Nouvelle fenêtre) est la recette antigaspillage par excellence! Un plat simplissime aux saveurs asiatiques. On parie qu’il deviendra votre go-to lors de soirées pressées.

En espérant qu’avec ces 10 recettes faciles en main, votre plaisir en cuisine gagnera du terrain!

Par Geneviève O’Gleman Dt.P. Nutritionniste – Savourer.ca  (Nouvelle fenêtre) – tous droits réservés