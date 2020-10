Le Manitoba passe en alerte orange, Winnipeg est au rouge

Les régions sanitaires de Santé-Sud, Prairie Mountain et de l’Entre-les-Lacs et de l’Est seront pour leur part au niveau d’alerte orange, qui est déjà celui du nord du Manitoba.

La province a annoncé 480 nouveaux cas vendredi et trois nouvelles morts. Ces données portent le total de cas décelés dans la province à 5374 depuis le début de la pandémie. Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 8,6 % et à 9,7 % à Winnipeg.

Les nouvelles restrictions pour la région de Winnipeg

Les bars et restaurants seront fermés sauf pour la livraison ou les commandes pour emporter.

Les salles de cinéma et de concerts seront fermées.

La plupart des commerces de détail devront réduire leurs activités à 25 % de leur capacité.

Les activités sportives et les programmations de loisirs seront interrompues.

Les gymnases et centres de conditionnement devront réduire leurs activités à 25 % de leur capacité et les masques seront obligatoires en tout temps, y compris pour les clients qui s’entraînent.

Il n’y a pas de changement pour les services personnels (coiffeurs, etc.) qui restent à 50 % de leur capacité.

Les interventions chirurgicales non urgentes sont suspendues. Dans les cas où des interventions sont souvent urgentes et essentielles, pour les cancers, problèmes cardiaques et traumatisme, les interventions prévues sont maintenues. Les patients seront contactés si une intervention planifiée doit être modifiée.

Les visites dans tous les hôpitaux du Manitoba sont suspendues, avec des exceptions possibles dans le cas de patients qui reçoivent des soins de fin de vie, qui donnent naissance et dans celui des enfants hospitalisés.

Les rassemblements religieux sont limités à 15 % de la capacité, ou 100 personnes maximum.

Le Dr Roussin précise que les nouvelles restrictions n'entraînent pas de changements pour les écoles de Winnipeg, qui ne sont pas des facteurs importants dans la transmission de la maladie, dit-il, même si on a vu des cas confirmés dans des écoles ou des éclosions dans d’autres.

Les nouvelles restrictions dans les autres régions

Les restrictions dans les régions de Santé-Sud, Prairie Mountain et de l’Entre-les-Lacs et de l’Est entrent aussi en vigueur lundi prochain.

Les rassemblements publics et privés seront limités à 5 personnes, sans compter les membres d’un même foyer.

Les bars et restaurants ne pourront accueillir plus de 50 % de leur capacité habituelle et les groupes ne pourront compter plus de 5 convives.

Les commerces de détail devront réduire leurs activités à 50 % de leur capacité.

Les élèves de la 9e à la 12e année recevront un enseignement mixte (en classe et à distance), les élèves de la maternelle à la 8e année pourront avoir accès à un enseignement mixte sur une base volontaire, et la distanciation physique est encouragée quand elle est possible.

Il n’y a pas de changement pour les services personnels (coiffeurs, etc.) qui restent à 50 % de leur capacité.

Les établissements sportifs et récréatifs pourront accueillir des visiteurs à raison de 25 % de leurs capacités habituelles.

Les gymnases et centres de conditionnement devront prendre en note les informations de leur clientèle pour fins de recherches de contacts, et le port du masque sera obligatoire en tout temps, sauf pour les clients qui s’entraînent.

Les rassemblements religieux seront limités à 20 % de la capacité, ou 250 personnes maximum.

La période d’incubation de la maladie est de 14 jours. Le Dr Roussin espère que si les Manitobains limitent leurs contacts et restent chez eux, la transmission de la COVID-19 sera réduite de façon significative.