COVID-19 et dépenses fédérales : « Il n'y a pas de chèque en blanc », dit Freeland

Il n’y a pas de chèque en blanc ni rien de gratuit , a-t-elle convenu lors d'un discours prononcé devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), non sans avoir longuement justifié la nécessité actuelle de soutenir les travailleurs et les entrepreneurs qui sont malmenés par la COVID-19.

Or, la vaste approche que nous adoptons sur le plan budgétaire pour lutter contre le coronavirus ne s’étendra pas à l’infini , a prévenu la ministre.

Elle a ses limites et elle sera mise en place temporairement. Un gouvernement sensé et prudent s’impose des limites au lieu d’attendre que les forces extérieures brutales des marchés de capitaux internationaux s’en chargent , a-t-elle déclaré.

Mme Freeland n'a toutefois pas détaillé ces limites. J'en aurai plus à dire bientôt , s'est-elle contentée de dire. Et, surtout, il est encore bien trop tôt pour réduire les dépenses.

La ministre a ainsi indiqué qu'avant toute chose, le gouvernement prévoit des investissements ciblés et soigneusement réfléchis à grande échelle afin de s'assurer d'une reprise économique vigoureuse lorsque le temps sera venu. Encore là, elle a indiqué qu'elle dévoilerait davantage d'information à ce sujet au cours des prochaines semaines .

Nous vivons aujourd’hui dans un monde où les risques de l’inaction financière pèsent plus lourd que les risques associés à l’action. Il est plus dangereux et il pourrait être plus coûteux d’en faire trop peu que d’en faire trop.

Chrystia Freeland, ministre des Finances