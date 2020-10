Le Saaremaa I remorqué vers Trois-Rivières

Selon le porte-parole de la Société des traversiers, Alexandre Lavoie, le traversier est déplacé pour libérer le quai et permettre la reprise du service à Godbout samedi.

Alexandre Lavoie indique par ailleurs que la cause de l’accident survenu vendredi dernier reste à déterminer. L’examen entrepris à Godbout va se poursuivre à Trois-Rivières.

Les dommages apparents à la suite de la collision de vendredi dernier (archives). Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

On investigue toujours , dit-il. On ne va pas confirmer la cause tant qu’il n’y aura pas plus d’analyses. Les fabricants sont sur place pour nous aider à mettre le doigt sur le bobo, mais ça semble actuellement être un bris mécanique qui est à l’origine de l'incident.

Le CTMA Vacancier assure la liaison entre les deux rives en attendant le retour du Saaremaa I. Le service reprendra donc samedi avec les horaires habituels entre Matane, Baie-Comeau et Godbout. Le Vacancier a repris la liaison entre Matane et Baie-Comeau mercredi.