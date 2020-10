COVID-19 : Fermeture d'une vingtaine d’écoles des Premières Nations en Saskatchewan

Les fermetures concernent certaines des plus grandes Premières Nations du nord de la province. La Nation crie de Peter Ballantyne (PBCN) a par exemple fermé ses sept écoles dans des communautés du nord-est de la Saskatchewan.

Ce n'était pas une décision facile, mais il y a un souci de sécurité pour les parents et les enseignants et pour tout le monde , explique le chef de la PBCNNation crie de Peter Ballantyne , Peter Beatty.

Avec plus d'une douzaine de cas avérés dans les communautés de la PBCNNation crie de Peter Ballantyne , comme à Pelican Narrows, Southend et Deschambault, Peter Beatty explique avoir consulté des experts locaux, provinciaux et fédéraux en matière de santé, pour finalement comprendre qu’il fallait agir rapidement.

De ce fait, les établissements scolaires ont dû fermer leurs portes il y a désormais une semaine.

Nous prenons conseil auprès de nos professionnels de l'éducation et de la santé. Ce n’est pas un geste de panique en fermant tout d’un coup, ça se fait après des consultations , dit M. Beatty.

Un enseignement à domicile compliqué

Aux yeux du chef de la Première Nation, les enseignants et les parents font de leur mieux pour aider les enfants à apprendre à la maison, mais le mauvais service Internet et le financement global inférieur à celui des écoles provinciales rendent la tâche difficile, ajoute Peter Beatty.

Les écoles des Premières nations sont financées par le gouvernement fédéral, mais les chefs de communauté et les conseils d'éducation des conseils tribaux détiennent l’autorité sur les protocoles COVID-19.

À l'exception de l'éclosion survenue il y a plusieurs mois à La Loche et dans la Nation dénée adjacente de Clearwater River, les taux d'infection parmi les membres des Premières Nations ont généralement été inférieurs à ceux de la population du reste de la province. Peter Beatty et d'autres chefs aimeraient que cette tendance se poursuive.

Dans certains endroits comme la Nation crie de Big Island Lake, les décisions sont encore plus prudentes. Même s’il n'y a pas eu de cas dans cette communauté, la plupart des élèves n'ont pas du tout fréquenté l'école cet automne.

Les matinées sont faites de Zoom et de Google Meet , s’esclaffe Julie Sandfly, mère de six enfants de la Nation crie de Big Island Lake.

Son mari Joseph Keesaynew et elle travaillent dur pour s'assurer que leurs enfants ne prennent pas de retard dans leur éducation lorsque leur école est fermée.

Ils sont impatients que ça rouvre et moi aussi, en quelque sorte. Ce n'est pas facile d'être à la maison comme ça , soupire Julie Sandfly.

Le coordinateur de l'éducation postsecondaire et du soutien aux étudiants de Big Island Lake Timothy Biggins explique de son côté que les enseignants, les étudiants et les parents font de leur mieux pour assurer une bonne éducation aux jeunes.

Les responsables de la Première Nation ont fourni à chaque famille des tablettes tactiles et ont proposé des cours d'initiation à l'informatique pour les enfants et les adultes.

Toutefois, certains enseignants ont du mal à communiquer avec les élèves et sont incapables de se mettre en réseau avec les enfants , déplore Timothy Biggins.

Les responsables des Premières Nations de la province ont déclaré que certaines écoles seront fermées pendant une période de deux semaines, tandis que d'autres n'ont pas encore dévoilé de date fixe pour leur réouverture.

Avec les informations de Jason Warick