Les Canadiens appelés eux aussi à réduire leurs contacts de 25 %

Si nous augmentons, ou si nous maintenons notre taux actuel de contacts avec les autres, l'épidémie au Canada devrait continuer à augmenter fortement , a prévenu vendredi l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam.

Cette déclaration a été faite dans le cadre d’une mise à jour des différents scénarios de Santé Canada.

En cas de maintien ou de hausse du niveau actuel de contacts sociaux de la part de la population, le Canada doit s’attendre à des hausses exponentielles du nombre de nouveaux cas quotidiens au début du mois de décembre :

En comparaison, la courbe commencerait à redescendre à 2500 nouveaux cas par jour d'ici un mois si les Canadiens réduisent leurs contacts sociaux de 25 %.

Cette réduction demandée équivaut à diminuer ses contacts d’environ une personne par jour.

Il y a deux semaines, le Québec avait prodigué le même conseil à sa population, en calculant que les Québécois avaient environ cinq à six contacts sociaux par jour.

Ce peut être dans notre milieu de travail ou quelqu'un qu'on reçoit à la maison. On a vu en mars ce qu'était le confinement, et on ne veut tellement pas retourner là.

Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec