Un ex-trafiquant de drogue réclame 1,5M$ au gouvernement

En novembre 2016, le Tribunal a prononcé l'arrêt des procédures pour quatre accusés appréhendés lors du projet Vautour, visant à démanteler un vaste réseau de trafiquants.

Le juge François Huot s'était montré cinglant en libérant les quatre hommes, dont Richard Hudon, un membre fondateur des Hells Angels de Québec.

Richard Hudon, lors de sa libération au palais de justice de Québec Photo : Radio-Canada

Selon le magistrat, la conduite de la police et des avocats de la poursuite était à ce point choquante, que l'arrêt des procédures devenait la seule issue afin de préserver l’intégrité du système judiciaire .

La poursuite déposée par Simon Harvey reprend plusieurs extraits du jugement coup de poing de François Huot.

Harvey est le seul des accusés libérés qui s'adresse à la Cour dans l'espoir d'obtenir un dédommagement.

À noter qu'il avait plaidé coupable aux accusations, avant d'obtenir un arrêt des procédures.

Angoisse et anxiété

Dans sa poursuite qui vise la Sûreté du Québec (SQ) et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), le résident de Charlesbourg dit avoir vécu de l'anxiété et de l'angoisse.

Pendant près de 5 ans, le demandeur a été exposé à un stress intense découlant, notamment, de la nature des accusations et des conséquences possibles advenant une déclaration de culpabilité , allègue sa requête.

Le père de sept enfants réclame 500 000 $ en dommages moraux et pécuniaires. Il ajoute 1 million de dollars dans sa réclamation, à titre de dommage punitif.

Délateur menteur

La preuve contre les trafiquants reposait en grande partie sur un délateur qui avait menti aux enquêteurs de la Sûreté du Québec en ne leur dévoilant pas certaines transactions de drogue qu'il avait effectuées.

La SQ avait alors entrepris de résilier le lucratif contrat du délateur, mais a attendu qu'il ait témoigné contre les accusés avant de mettre fin à l'entente.

Ce laxisme démontre le désir des policiers, et de l'organisation qu'ils représentaient, de préserver à tout prix, du moins pour une période de temps suffisante, la crédibilité d'un témoin sur les épaules duquel reposait l'essentiel de la preuve , peut-on lire dans la requête, citant le juge Huot.

Dans les faits, la Sûreté du Québec a délibérément choisi de préserver, par le camouflage et la ruse, une apparence de crédibilité et de fiabilité chez l'agent civil d'infiltration, et ce, jusqu'à ce que l'ensemble de la preuve sur la peine soit close. Extrait de la requête de Simon Harvey

Informé des problèmes de crédibilité de son témoin vedette, le DPCP a quand même eu recours au témoignage du délateur et l'a présenté comme étant un témoin fiable et crédible afin de faire sa preuve , décrit le poursuivant.

En adoptant une telle conduite, ses procureurs ont porté atteinte, par leur perte d'objectivité et d'impartialité, au franc-jeu et à la décence devant gouverner toute poursuite criminelle , avait écrit le juge Huot, dont le jugement sert maintenant de munition pour Simon Harvey.

Ce dernier, qui exerce le métier de tatoueur, a décliné notre demande d'entrevue.

La SQ et le DPCP n'ont pas souhaité faire de commentaire sur la poursuite.