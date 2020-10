Élan de solidarité pour une famille qui a perdu sa maison dans un incendie

L'incendie s'est déclaré en fin de matinée, jeudi, dans une maison de Free Grant, dans l'arrière-pays de Robertville, dans la région Chaleur.

Selon le chef de la brigade d'incendie de Robertville, Joël Roy, l'enquête se poursuit, mais un problème de nature électrique pourrait être à la source de cet incendie.

Personne n'a été blessé dans l'incendie. Photo : Radio-Canada

Entre-temps, un élan de solidarité s'est manifesté très rapidement dans cette région pour venir en aide aux deux parents et aux cinq enfants.

Annie Doucet a entrepris d'amasser des vêtements et divers objets pour leur donner un coup de main.

J'ai grandi avec la maman qui venait à l'école avec moi, explique-t-elle. Ce sont des amis.

Annie Doucet Photo : Gracieuseté

Tout le monde se porte bien, mais ils ont tout perdu. Annie Doucet, amie de la famille

Annie Doucet témoigne de la générosité des personnes qui veulent aider cette famille.

Il y a beaucoup de monde qui a apporté des choses pour leurs besoins essentiels, dit-elle. Il y a des personnes qui ont fourni des parcs pour dormir pour les plus jeunes enfants. Il y a beaucoup de monde qui me contacte pour donner des choses pour les enfants et des meubles : des lits, des matelas, des tables. C'est sûr qu'éventuellement ils vont avoir besoin de tout.

Elle se réjouit que personne n'ait été blessé sérieusement dans l'incendie.