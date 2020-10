Celui qui gagnera dans cet État recevra les clés de la Maison-Blanche

En ce début d’après-midi frisquet, Frank Archambault, 72 ans, un vétéran de la guerre de Corée est assis dans son petit camion, à un carrefour près de Washington en Pennsylvanie. Accrochés à son véhicule, des chandails sur lesquels il a lui-même imprimé des photos de Donald Trump avec des phrases comme : Finally someone with balls (Enfin quelqu'un de courageux!).

– Vous venez d’un pays socialiste , me dit-il.

– Si vous le dites , je lui réponds.

Frank Archambault est un vétéran de la guerre de Corée. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Si vous lui parlez de Biden, il se lance dans une longue tirade sur le fait que les démocrates sont des profiteurs, alors que les républicains veulent bâtir et faire en sorte que chacun soit motivé à être autonome.

Dans ce coin de pays où la fracturation hydraulique pour extraire le pétrole est devenue un nouveau gagne-pain pour certains propriétaires comme Frank, les déclarations de Biden sur la réduction de l’octroi de nouveaux permis d’exploitation ne lui font pas plaisir. Il va tuer l’économie .

Trump, homme fort de la campagne

Dans la grisaille de l’automne, sur la route de Pittsburgh qui mène vers Philadelphie, le nom de Trump apparaît souvent, comme dans la petite ville ouvrière de Washington, à 30 minutes de la ville des Penguins.

Patty Fisher-Weissert, une coiffeuse, résume bien notre coup de sonde. C’est environ 72 % pour Trump, le reste pour Biden , calcule-t-elle, selon l’opinion de ses clients. J’aime bien Biden comme personne, mais il ne ferait pas un bon président.

Le bleu démocrate resurgit dans les banlieues, comme ici dans celle de la ville de Media. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Si l’ouest de la Pennsylvanie est surtout pro-Trump, à l’exception de Pittsburgh et de sa banlieue, il y en a quand même qui font encore partie des 45 % des électeurs en moyenne qui ne votent pas aux États-Unis, et cette élection n’y fera pas exception pour Ron Richards, un peintre en bâtiment en train de rénover un vieil édifice. Je n’ai aucun espoir de changement pour mon pays, peu importe le vainqueur, ce sont les entreprises qui gèrent tout de toute façon.

Une économie qui se relève

Plus à l’est, dans les petites villes qui fonctionnent au ralenti à cause de la pandémie, il y a la municipalité la plus pauvre de l’État, Johnstown, une ville qui vibre au rythme de son équipe de hockey, les Tomahawks.

Dans l’aréna, on croise son directeur, Jean Desrochers, un Québécois originaire de Dalhousie. Il n’est pas peu fier de nous faire visiter un petit musée en l’honneur du film Slapshot, le film mythique dans lequel jouaient Paul Newman, Yvan Ponton, un méga-succès au Québec dès sa sortie grâce à sa version doublée en québécois.

Musée en l’honneur du film Slapshot, à Johnstown, en Pennsylvanie. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Trump a fait beaucoup de choses pour Johnstown, qui a longtemps été démocrate , me confie-t-il. Il appelle ensuite un des plus célèbres résidents, Steve Carlson, ex-joueur de la Ligue nationale et acteur de Slapshot.

Avec ses lunettes légendaires, l’un des trois frères Hanson n’a que de bons mots pour Johnstown, qui va mieux depuis 4 ans. Et pas question qu’un éventuel président démocrate y change quoi que ce soit. Je ne veux pas voir le pays reconfiné à nouveau, c’est ce dont parle Biden et cela nous ferait très mal. Nul doute qu’il choisira Trump sur son bulletin de vote mardi.

Steve Carlson est un ex-joueur de la Ligue nationale et acteur de Slapshot. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Villes et banlieues pro-Biden

Que ce soit dans la région de Pittsburgh ou de Philadelphie, ou d’ailleurs comme dans beaucoup d’autres États qui ont basculé dans le camp républicain il y a quatre ans, le bleu démocrate resurgit dans les banlieues, si l’on se fie au nombre de pancartes électorales devant les maisons. Ce qui devrait inquiéter les républicains, car ces banlieues sont très riches en votes et risquent de faire toute la différence d’ici le 3 novembre.

Dans la ville de Media, qui fait partie du comté de Delaware, Joe Biden est l’homme providentiel, selon les jeunes familles que l‘on rencontre sous la pluie battante en ce jeudi matin. Les gens se réveillent et voient ce qui se passe, et ils utilisent leur voix pour se faire entendre, c’est très positif , explique Justin, un jeune Afro-Américain qui a deux enfants.

Ras-le-bol de l’élection

Au fur et à mesure des rencontres d’est en ouest, même si, à l’image des États-Unis, la Pennsylvanie est très divisée politiquement, il y a malgré tout quelque chose qui unit ces citoyens : le ras-le-bol de cette campagne qui a exacerbé la polarisation entre eux. Howard et Christine Hornickel en avaient déjà marre il y a 6 mois d’entendre parler de la course à la Maison-Blanche. Vous savez, on sera encore vivants mercredi ou jeudi après l’élection et cela ne va pas changer grand-chose dans nos vies, peu importe celui qui va gagner. Ils voteront quand même pour le président… pour être sûrs .

Frank Archambault vend des chandails pro-Donald Trump à partir de sa camionnette. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould