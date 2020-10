Énergie Saguenay : un cadeau au monde entier, disent deux maires de l’Ouest

Les maires des villes de Grande Prairie, en Alberta, et de Dawson Creek, en Colombie-Britannique, croient que le Québec ferait un cadeau au monde entier si le gouvernement provincial donnait son aval au projet Énergie Saguenay, piloté par GNL Québec.

Bill Given et Dale Bumstead, qui dirigent des municipalités où se trouvent de nombreux puits d’extraction de gaz naturel qui servirait au projet Énergie Saguenay, se sont présentés devant les commissaires du BAPE pour livrer la seule présentation en anglais des audiences. Celles-ci ont débuté lundi.

Ils ont successivement affirmé qu’il s’agit là d’un projet structurant pour la province, pour le Canada et pour l’ensemble de la planète. L’usine de liquéfaction de gaz naturel, où 11 millions de tonnes seraient produites annuellement à des fins d’exportation, permettrait au Québec de faire le cadeau de la transition vers les énergies vertes au monde entier .

L’économie des deux municipalités de l’Ouest étant tributaire du pétrole et du gaz, les politiciens ont cru bon de sensibiliser les commissaires du BAPE au fait que des études crédibles prouvent que le Canada est un leader mondial en ce qui a trait aux meilleures pratiques d’extraction du gaz naturel.

Comme citoyen de l’Alberta qui est né et qui a grandi ici, mes inquiétudes pour l’environnement sont à l’avant-plan quand il est question de développement énergétique. Le gaz naturel est une composante-clé pour assurer que nous puissions aller de l’avant vers la transition pour une énergie verte , a déclaré Bill Given, dans sa langue maternelle.

Son homologue de Dawson Creek, qui a formulé un bref prélude en français, a assuré que les organismes qui encadrent l’industrie ont des règles bien strictes et que l’exploitation de la ressource de façon responsable prime en Colombie-Britannique.

Les maires Bill Given et Dale Bumstead Photo : Audiences du BAPE

Nous avons tous hâte à ce jour où nous pourrons réduire notre dépendance au gaz naturel et aux énergies fossiles , a exprimé Dale Bumstead, précisant toutefois que ce jour n’est pas encore arrivé.

Les deux maires ont assuré que l’extraction de la ressource par fracturation hydraulique se fait de façon sécuritaire et responsable et que les installations se trouvent à bonne distance des populations.

Énergie Saguenay est une opportunité économique énorme dont pourrait profiter la planète , a conclu le maire de Dawson Creek.

77 % des intervenants contre, dit la Coalition Fjord

Dans un communiqué de presse acheminé vendredi pour dresser le bilan de la première semaine des audiences du BAPE, la Coalition Fjord, qui s’oppose au projet avec véhémence, s’est appuyée sur des mémoires déposés cette semaine pour réfuter quatre arguments utilisés GNL Québec.

Selon l’organisme, il est faux de dire que le projet reçoit l’acceptabilité sociale puisque 77 % des mémoires présentés aux commissaires entre lundi et jeudi véhiculaient des positions défavorables à la construction d’une usine sur les rives du Saguenay.

Le co-porte-parole, Adrien Guibert-Barthez, soutient que GNL Québec, dans son étude de marché, tient uniquement compte de la demande et non de l’offre mondiale. La Coalition Fjord estime que l’économiste Éric Pineault en a fait la démonstration lors du dépôt de son mémoire.

L’organisme cite également le mémoire du géologue Marc Durand et ceux d’autres experts qui ont attiré l’attention sur le fait que les émissions mondiales du projet seraient de 50 millions de tonnes CO2 par année au minimum pendant 25 ans.

Cette quantité de GES, ce serait l’équivalent des émissions de 10 millions de voitures sur les routes chaque année , illustre Adrien Guibert Barthez.

Enfin, la Coalition, qui présentera son mémoire lundi, pense que le fait d’affirmer que le projet insufflera du dynamisme à l’économie relève d’un mythe.

Le ministère du Tourisme du Québec a présenté une mise en garde claire, expliquant que l’industrialisation et la navigation engendrées par le projet "pourraient poser des enjeux en matière de promotion de la destination et pourraient engendrer d’importantes conséquences sur l’image de celle-ci" , a résumé Adrien Guibert-Barthez.

Des emplois de qualité, dit la jeune chambre

Simon McNicoll, vice-président de l’aile jeunesse de la Chambre de commerce et d’industries Saguenay-Le Fjord, est venu porter le message de la jeune génération de gens d’affaires.

Alors que les emplois de qualité se font de plus en plus rares au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la concrétisation d’Énergie Saguenay permettrait de diversifier l’économie et pourrait inverser la tendance décroissante de la population régionale , a-t-il dit.

Stéphane Boivin, du Groupe Alfred Boivin, a pour sa part expliqué aux commissaires comment son entreprise a intégré le gaz naturel dans ses activités.

Entre lundi et vendredi, 83 mémoires écrits ont été reçus par le BAPE. Dix-neuf intervenants ont fait une présentation verbale, sans déposer de document officiellement.