Une équipe de sauveteurs dénés sauve une famille piégée à la suite d'une tempête

Shelly MacDonald, son mari Brian ainsi que leur petite fille de 3 ans ont été surpris par les intempéries alors qu’ils ont préparé la fin de la saison automnale au camp. Ils ont décidé de rester une nuit supplémentaire pour régler les derniers détails de la fin de la saison.

Les arbres se sont effondrés autour de nous, nous avons dû retourner au camp. Shelly MacDonald

Une photo prise par Shelly MacDonald le matin où ils ont essayé de quitter leur camp à Buffalo Narrows. Photo : Shelly MacDonald

Elle souligne qu’il y avait au moins 5000 arbres qui bloquaient la route, à l'endroit où ils ont été pris au piège. Le couple a dû appeler leurs trois enfants par téléphone satellite pour les informer de la situation.

Les sauveteurs dénés à la rescousse

Après avoir été informés du sort de la famille MacDonald par un ami en commun 3 jours après la tempête, Derek Herman et son équipe de bénévoles appelée La Loche Dene Trackers ont entrepris leur mission de sauvetage.

Nous commençons habituellement nos missions de recherche et de sauvetage le plus tôt possible, mais cette situation était différente puisque la famille MacDonald était très loin au nord et nous devions être prêts , souligne Derek Herman.

Après avoir reçu un bulldozer, un conducteur et du carburant de la part de la Nation dénée de Clearwater River, l’équipe de Derek Herman s’est mise en marche pour secourir la famille MacDonald.

C’était tout un périple, il n’y avait pas de neige en ville, mais plus au nord il y avait près d'un demi-mètre de neige , dit-il.

L'équipe de sauveteurs dénés a travaillé toute la nuit pour venir à la rescousse de la famille MacDonald. Photo : Derek Herman

Derek Herman souligne que le trajet doit normalement prendre cinq heures, mais qu’en raison des arbres et de la neige ils ont mis 10 heures pour arriver à leur destination.

Nous avons mis plus de temps parce que nous devions charger et décharger le bulldozer en raison des arbres abattus sur les routes , affirme M. Herman.

Pendant ce temps, la famille MacDonald est demeurée en contact avec le poste de commandement du village de La Loche qui les a informés de la distance qui les séparaient des sauveteurs dénés et de leurs développements.

La famille avait de l’eau, des barres de granola et d’autres denrées non périssables. Toutefois, Shelly MacDonald souligne que les rations sont devenues de plus en plus minces et qu’elle s’est inquiétée pour sa petite fille.

La route était tellement bloquée que nous ne pouvions même pas chasser des tétras , déplore Shelly MacDonald, en parlant d'une race de petits oiseaux des Prairies.

Après avoir travaillé d’arrache-pied pendant près de 24 heures, l’équipe de sauveteurs dénés a réussi à libérer la famille MacDonald. Ils ont également été aidés par le fils et les amis de ces derniers.

Peu importe qui vous êtes, de votre race ou de l'endroit d'où vous provenez, les gens du nord sont toujours là pour vous aider. Les gens sont comme ça ici, surtout à La Loche , affirme Shelly MacDonald.

Avec les informations de Penny Smoke