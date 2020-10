Une quinzaine de personnes manifestent contre le projet de GNL Québec

Une quinzaine de personnes ont manifesté vendredi à Rouyn-Noranda pour dénoncer le projet de pipeline qui doit traverser l'Abitibi et rejoindre l’usine de liquéfaction de l’entreprise GNL Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Au cours du rassemblement, les participants ont chanté en chœur des chansons de leur composition pour dénoncer le projet.

La manifestation a aussi été organisée pour marquer la fin de la première semaine de présentation des mémoires sur le projet d'usine de liquéfaction de gaz naturel d’Énergie Saguenay au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

La Coalition anti-pipeline de Rouyn-Noranda a d’ailleurs présenté son mémoire lundi. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

La porte-parole de la Coalition anti-pipeline de Rouyn-Noranda, Gabrielle Bruneau, affirme que les membres vont maintenir la pression même si en temps de pandémie, il est plus difficile de mobiliser les gens.